Chine: le Premier ministre «soutient fermement» les Britanniques sur la liste noire pour «faire la lumière» sur les Ouïghours | Monde | Nouvelles

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré que lui et M. Biden étaient tous deux «préoccupés» par les développements en provenance de Chine.

Dans une déclaration conjointe du président américain et du premier ministre britannique, le porte-parole a déclaré: «Le Premier ministre et le président ont réfléchi aux mesures importantes prises par le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres partenaires internationaux au début de la semaine pour imposer des sanctions aux auteurs de violations des droits de l’homme. Xinjiang et ont exprimé leur inquiétude face aux représailles prises par la Chine. »

Chen Weihua, chef du bureau du China Daily pour l’UE, a répondu au message Twitter de M. Johnson et a suggéré que le Royaume-Uni était hypocrite quant à sa position sur Pékin.

Il a déclaré: «Lorsque le Royaume-Uni a suivi les États-Unis dans la guerre en Irak, on a dit qu’il« répandait la liberté et la démocratie ».

«Maintenant, tout le monde savait ce que c’était vraiment. Les mensonges sont des mensonges. »