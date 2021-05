Chine: le Royaume-Uni risque une guerre totale – avertissement alors que le navire de guerre se dirige vers la mer de Chine méridionale | Politique | Nouvelles

Mer de Chine méridionale: les États-Unis “ créent des risques ”, selon la Chine

Le navire de guerre de 3 milliards de livres est parti de la base navale de Portsmouth pour le déploiement de 28 semaines par le Carrier Strike Group (CSG) dans la région indo-pacifique, qui couvrira 26 000 milles marins. En signe de l’étroite alliance de défense du Royaume-Uni avec Washington, 250 des 1 600 membres d’équipage sont membres du Corps des Marines des États-Unis.

Le départ du week-end dernier est considéré comme un moment marquant alors que le Royaume-Uni vise à construire sa nouvelle politique étrangère en dehors de l’UE.

Mais la question de la mer de Chine méridionale a attiré à plusieurs reprises la colère des «diplomates guerriers-loups de Chine et des médias d’État».

La marine de l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a effectué de plus en plus d’exercices de tir réel dans le territoire contesté ces dernières semaines.

Express.co.uk comprend que les exercices de Pékin, dont le plus récent a eu lieu lundi, devaient réaffirmer leur autorité et leur souveraineté dans la région.

Une dispute militaire pourrait éclater lors du déploiement du HMS Queen Elizabeth (Image: .)

M. Wallace a déclaré que la décision avait été prise de manière «confiante mais non conflictuelle» (Image: .)

S’exprimant aujourd’hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a ajouté: «La Chine continuera à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté et sa sécurité nationales.»

Les autorités chinoises ont également récemment mis le feu et «mis en garde» le navire de guerre américain USS Curtis Wilbur, après qu’il aurait «pénétré dans les eaux territoriales chinoises de Xisha».

Alors que le HMS Queen Elizabeth entreprenait son voyage inaugural, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a mis en garde contre l’affirmation maritime croissante de la Chine.

Il a également souligné que les troupes seraient «confiantes mais non conflictuelles» dans leur transit par la mer de Chine méridionale.

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth a mis les voiles pour l’Asie dimanche (Image: .)

M. Wallace a ajouté: «Nous devons défendre nos valeurs et nos droits partout où ils sont menacés, pas seulement dans notre arrière-cour, mais loin de nos côtes.

«Ce déploiement montre que nous sommes forts seuls, mais encore plus forts avec nos alliés.»

Mais le député Tobias Ellwood, président du comité spécial de la défense, a affirmé que le ministère de la Défense n’avait pas évalué de manière approfondie les risques de sécurité liés à la navigation dans la mer de Chine méridionale.

Il a ajouté: «Nous voyons la Chine renforcer son influence stratégique et notre marine ne sera tout simplement pas en mesure de contester les régions dans lesquelles la Chine avance.»

Président de la Chine, Xi Jinping (Image: .)

La Campagne pour le désarmement nucléaire et la Coalition Stop the War se sont également associées aux députés et aux personnalités culturelles pour écrire au Premier ministre Boris Johnson au milieu des tensions croissantes dans les eaux contestées.

Dans la lettre, qui a également été signée par la députée travailliste Diane Abbott, les militants ont déclaré: «Envoyer le transporteur dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale, transportant des avions de combat américains, ne peut que rendre le conflit avec la Chine plus probable, et peut même s’aggraver. la probabilité d’un accident conduisant à une guerre avec un autre État doté de l’arme nucléaire.

«L’heure n’est pas à la diplomatie de la canonnière.

“Nous devons faire face aux faits des injustices coloniales et explorer de nouvelles voies de coopération au lieu de glorifier les mythes impériaux.”

Les militants ont averti le Premier ministre que cette décision «ne peut que rendre le conflit avec la Chine plus probable» (Image: .)

Les responsables de Whitehall ont déclaré à cette publication que le déploiement était un «événement marquant pour une Grande-Bretagne post-Brexit en plein essor».

Cependant, ils ont admis qu’il existe une “confusion” sur la manière dont la Grande-Bretagne devrait se positionner face à Pékin.

Londres souhaite nouer des relations plus étroites avec Pékin, mais depuis l’épidémie de Covid-19 découverte pour la première fois à Wuhan il y a 18 mois, les relations de la Grande-Bretagne avec la Chine sont en chute libre.

Pékin est également de plus en plus préoccupé par l’attitude du Royaume-Uni envers les nouvelles lois sur la sécurité à Hong Kong et les sanctions liées au Xinjiang.

La députée travailliste Diane Abbott faisait partie de ceux qui ont signé la lettre (Image: .)

Une source n ° 10 a ajouté: «Il doit y avoir une certaine clarté sur la politique relative à la Chine, en particulier après ce déploiement.

«Nous voulons nous assurer que nous envoyons le bon message à Pékin et visons à trouver le bon équilibre.

“Nous espérons pouvoir travailler avec Pékin de manière calme et diplomatique sans aucune hostilité.”

Le déploiement a été organisé dans le cadre de «l’inclinaison du Royaume-Uni vers la région indo-pacifique» dans le but de «renforcer les partenariats de défense profonde» ainsi que de prendre part à un exercice pour marquer le 50e anniversaire de l’accord de défense des cinq pouvoirs avec Malaisie, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande.

Le HMS Queen Elizabeth sera accompagné d’une flotte de surface composée de destroyers de type 45 HMS Defender et HMS Diamond, de frégates anti-sous-marines de type 23 HMS Kent et HMS Richmond, et des RFA Fort Victoria et RFA Tidespring de la Royal Fleet Auxiliary, ainsi que des États-Unis. destroyer USS The Sullivans et frégate hollandaise HNLMS Evertsen.