Chine: les craintes de guerre, car les nouvelles centrales électriques pourraient être une source importante de plutonium | Monde | Nouvelles

Le Commandement stratégique américain (Stratcom) a conseillé les législateurs sur les nouvelles installations puissantes de Pékin, qui disposent de réacteurs surgénérateurs rapides. Le premier réacteur surgénérateur rapide devrait entrer en service en 2023.

L’amiral de la marine Charles Richard, commandant du commandement stratégique américain, a annoncé mardi la nouvelle à la commission des forces armées du Sénat.

Il a déclaré: «Avec un réacteur surgénérateur rapide, vous disposez désormais d’une très grande source de plutonium de qualité militaire, qui modifiera les limites supérieures de ce que la Chine pourrait choisir de faire si elle le souhaitait, en termes d’expansion future de leur capacités nucléaires. »

Stratcom supervise le stock d’armes nucléaires américain.

Des inquiétudes ont été soulevées aux États-Unis dans un contexte de tensions bien qu’il n’y ait aucune preuve que Pékin a l’intention d’utiliser de grandes quantités de plutonium pour fabriquer des armes.

La Chine a affirmé que son programme nucléaire n’était pas destiné à des fins belliqueuses.

Cependant, les relations entre les deux pays ont été mises sous pression en raison de leurs liens avec Taiwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire.

Plus tôt ce mois-ci, le département d’État américain a décidé d’approfondir ses relations avec Taiwan, suscitant un avertissement sévère de Pékin.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a dit à Washington “de ne pas jouer avec le feu sur la question de Taiwan”.

Il a poursuivi: «Arrêtez immédiatement toute forme de contacts officiels américano-taïwanais, gérez la question avec prudence et de manière appropriée, et n’envoyez pas de mauvais signaux aux forces indépendantistes de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité à Taiwan. Détroit.”