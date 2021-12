Chine : l’Etat s’affirme – The Financial Express

D’après notre compréhension, la Chine considère de plus en plus que la prédominance du secteur financier dans une économie est le résultat d’une expansion excessive du capital.

Par Chris Leung, Nathan Chow et Samuel Tse

La Chine sait bien, grâce à ses dix années d’expérience, que le commerce génère de la richesse. Même si la guerre commerciale avec les États-Unis l’a alerté sur l’importance d’atteindre l’autosuffisance énergétique, alimentaire et technologique, il ne se détourne pas du libre-échange. En fait, c’est le contraire qui se produit comme en témoigne la candidature de la Chine au CPTPP (Accord global et progressif de partenariat transpacifique). La Chine est ouverte aux négociations sur les subventions industrielles, le rôle des entreprises publiques, l’environnement et l’économie numérique afin d’y entrer. Les obstacles à l’investissement étranger sous liste négative seront réduits, et l’investissement étranger progressif dans les secteurs des télécommunications et de la santé est le bienvenu . Il est allé jusqu’à assouplir les règles qui interdisaient autrefois aux entreprises étrangères de participer à des marchés publics, à condition que les produits soient fabriqués en Chine. L’absence des États-Unis, conjuguée à la présence de Singapour, de la Nouvelle-Zélande et de la Malaisie, devrait augmenter les chances d’admission de Pékin. Après tout, l’exclusion de la Chine du CPTPP réduira considérablement la portée et la profondeur des opportunités commerciales.

À ce stade, la taille de celui-ci n’est même pas la moitié de la taille du RCEP. Le concept de prospérité commune s’étend donc aux partenaires commerciaux, en particulier aux économies de l’ANASE, car le commerce total de la Chine avec eux s’est développé rapidement, dépassant déjà les États-Unis et l’UE depuis 2019. Les importations chinoises en provenance de l’ANASE se sont élevées à 301,3 milliards de dollars en 2020, soit près du double du chiffre. une décennie plus tôt. Imaginez l’expansion de la valeur commerciale totale après que les membres du RCEP aient abaissé les tarifs d’importation à zéro au cours des prochaines années. La Chine sera en mesure de partager des avantages économiques inclusifs de manière multilatérale avec les membres du RCEP.

La Chine comprend l’importance du marché libre jusqu’à un certain degré, car les effets néfastes à long terme des défaillances du marché créent encore plus de problèmes de gouvernance à long terme, en particulier l’ascension effrénée des prix de l’immobilier. Par exemple, les prix des copropriétés dans la partie aisée de Shenzhen sont désormais 57 fois le revenu annuel moyen. De telles anomalies sont souvent le résultat de l’aléa moral dans la formulation de la politique monétaire.

Bien que la récente décélération des activités économiques nécessiterait normalement des baisses régulières du ratio taux/exigence de réserves, la position de la PBOC a été jusqu’à présent modérée malgré l’effondrement potentiel d’Evergrande. L’ampleur de l’injection de liquidités dans les systèmes financiers pour calmer le marché n’est pas particulièrement importante par rapport aux risques d’événements antérieurs. L’injection nette via l’Open Market Operation n’a atteint que 550 milliards de RMB depuis fin août. Une telle approche est très différente du passé. À partir de maintenant, les investisseurs ne doivent pas supposer que la banque centrale desserrera toujours le robinet. Cela ne veut pas dire que cela ne fera rien, mais le «contexte» compte beaucoup dans la prise de décision. L’ampleur sera probablement mesurée et progressive lorsque des mesures seront prises.

En conséquence, l’orientation de la politique monétaire en 2022 restera probablement neutre, même si la croissance économique ralentira davantage parallèlement à la consolidation du marché immobilier. La politique monétaire ne doit pas être menée en contradiction avec l’objectif de désendettement. Dans l’ensemble, les prix de l’immobilier se consolideront probablement davantage l’année prochaine.

Il existe des conceptions politiques/institutions intelligentes qui préservent la stabilité à long terme de l’Allemagne qui sont compatibles avec l’idéologie de la « prospérité commune » de la Chine.

Il y a des raisons pour lesquelles le modèle allemand séduit fortement la Chine. Premièrement, le système financier est dominé par les banques d’État, avec la coexistence de coopératives de crédit et de banques commerciales. Deuxièmement, le secteur manufacturier en Allemagne est beaucoup plus important que le secteur bancaire/financier. Troisièmement, l’Allemagne est une économie axée sur les exportations, semblable à la région de la Grande Baie du Guangdong.

D’après notre compréhension, la Chine considère de plus en plus que la prédominance du secteur financier dans une économie est le résultat d’une expansion excessive du capital. Depuis la crise financière mondiale, la part de la finance en pourcentage du PIB est passée de 4,0 % en 2006 à 8,3 % en 2020. En conséquence, l’objectif à long terme est de « réduire l’importance relative du secteur des services (le secteur financier en particulier) et augmenter la contribution économique de la fabrication.

Une autre observation est la conversion des universités de niveau 3 en Chine en écoles de formation professionnelle/technique à partir de cette année. Les étudiants qui ne peuvent pas réussir l’examen national unifié d’admission aux universités et collèges généraux seront automatiquement inscrits dans une école de formation professionnelle pour les formations spécialisées industrielles. En Allemagne, seuls 18 % des étudiants ont obtenu un diplôme universitaire, tandis que les autres sont tous allés dans des écoles techniques.

Cela dit, il existe également de grandes différences entre la Chine et l’Allemagne. Le secteur des services en Allemagne représente 69 % du PIB, inférieur aux 80 % des États-Unis, mais bien supérieur aux 52 % de la Chine. Le revenu par capital de l’Allemagne était de 52 000 $ compte tenu d’une population de 83 millions d’habitants. À titre de comparaison, le revenu par habitant de la Chine n’est que de 11 000 $ avec une population gigantesque de 1,4 milliard d’habitants. Il n’y a aucun moyen de reproduire complètement le modèle allemand étant donné les grandes différences de culture, d’histoire et de structure industrielle.

Le départ de Pékin du modèle anglo-saxon a probablement déjà commencé. Le marché préparera à l’avenir des ajustements fondamentaux sur de nombreux fronts.

Les auteurs sont respectivement, économiste en chef, économiste principal et économiste, Chine et RAS de Hong Kong, DBS

(Extraits édités du rapport DBS Group Research daté du 30 novembre 2021)

