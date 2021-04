Chine nouvelles: Pékin construit de nouvelles armes spatiales «destructrices» des satellites américains «aveugles» | Monde | Nouvelles

Le Bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport annuel analysant les menaces potentielles. Le document déclare que le nouvel armement spatial de Pékin rivaliserait, sinon dépasserait, la machinerie américaine actuelle dans les années à venir.

Selon le rapport, la Chine “a des capacités d’armes contre-spatiales” qui lui permettront “d’obtenir les avantages militaires, économiques et de prestige que Washington a acquis grâce au leadership spatial”.

Le journal ajoute: «Pékin continue d’entraîner ses éléments militaires de l’espace et de déployer de nouvelles armes antisatellites destructrices et non destructives au sol et dans l’espace.

«La Chine a déjà déployé des missiles ASAT au sol destinés à détruire des satellites dans le LEO et des lasers ASAT au sol probablement destinés à aveugler ou endommager des capteurs optiques spatiaux sensibles sur des satellites LEO.»

Le rapport indique également que la Chine organisera des missions d’enquête sur la lune pour mettre en place une station de recherche robotique.

Pékin «poursuivra ses efforts pangouvernementaux pour étendre l’influence de la Chine, saper celle des États-Unis, creuser des fossés entre Washington et ses alliés et partenaires, et promouvoir de nouvelles normes internationales qui favorisent le système autoritaire chinois».

“Les dirigeants chinois chercheront probablement, cependant, des opportunités tactiques pour réduire les tensions avec Washington lorsque ces opportunités conviennent à leurs intérêts”, a-t-il déclaré.

«La Chine maintiendra ses principales politiques d’innovation et industrielle parce que les dirigeants chinois considèrent cette stratégie comme nécessaire pour réduire la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères, permettre des avancées militaires et soutenir la croissance économique et ainsi assurer la survie du PCC.

Le document a également averti que la Chine avait l’intention de “doubler au moins la taille de son stock nucléaire”.

Il a ajouté: «La Chine est en train de construire une force de missiles nucléaires plus importante et de plus en plus capable, plus survivante, plus diversifiée et en état d’alerte plus élevée que par le passé.

Le rapport intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian ayant récemment averti les Etats-Unis de “ne pas jouer avec le feu sur la question de Taiwan”.

Cet avertissement était une réponse aux directives mises à jour des États-Unis avec Taiwan, qui encouragent la coopération entre les deux pays.

M. Zhao a ajouté: «Arrêtez immédiatement toute forme de contacts officiels américano-taïwanais, gérez la question avec prudence et de manière appropriée, et n’envoyez pas de mauvais signaux aux forces indépendantistes de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité à travers le pays. Détroit de Taiwan. “

Les nouvelles directives de Washington permettent aux responsables américains de rencontrer plus librement leurs homologues de Taiwan.

NE MANQUEZ PAS

Mer de Chine méridionale: les États-Unis sont prêts pour la guerre alors que la marine fait l’ombre au transporteur de Pékin [VIDEO]

Mer de Chine méridionale: la flotte cachée de la Chine – la marine, selon elle, n’existe pas [INSIGHT]

Pékin fait sauter des jets militaires au-dessus de Taïwan dans la mer de Chine méridionale [ANALYSIS]