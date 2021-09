Chine : Pékin ordonne à l’UE de remorquer une ligne sur Taïwan alors que la dispute menace d’éclater | Monde | Nouvelles

Mercredi, la commission des affaires étrangères du Parlement européen a voté en faveur d’un rapport pour entamer les travaux sur un accord bilatéral d’investissement avec Taïwan. Un amendement suggère également que le bloc devrait renommer son bureau commercial à Taipei en “Bureau de l’Union européenne à Taiwan”.

Les références impliquant Taïwan en tant que nation indépendante ont déclenché une réaction furieuse de la Chine.

Des responsables à Pékin ont depuis ordonné à l’UE de suivre la ligne de la politique « d’une seule Chine » et ont fait valoir que la proposition menaçait de violer l’arrangement diplomatique.

La politique « d’une seule Chine » remonte à 1979 et reconnaît le régime communiste de Pékin comme le seul gouvernement légal de la Chine.

Le président Xi Jinping continue de reconnaître Taïwan comme une province capricieuse de la Chine et non comme une nation insulaire séparatiste.

En réponse au nouveau rapport du Parlement européen, l’agence d’État China Xinhua News a tweeté : « La Chine exhorte certains organes et membres du Parlement européen à adhérer au principe d’une seule Chine lorsqu’ils traitent des questions liées à Taïwan.

Dans un communiqué, la mission chinoise auprès de l’Union européenne a affirmé que cette décision violait gravement le principe « d’une seule Chine ».

Il a déclaré : « Ces mesures dépassent de loin le cadre de la coopération économique et commerciale non officielle et des échanges culturels entre l’UE, ses États membres et Taïwan, constituent de graves violations du principe d’une seule Chine et sapent la confiance mutuelle et la coopération entre la Chine et la Chine. UE.”

L’eurodéputé allemand des Verts Reinhard Bütikofer a affirmé que Pékin avait même tenté d’empêcher la publication du rapport de Taïwan.

Il a affirmé que l’ambassadeur de Chine avait fait pression sur le président européen David Sassoli.

M. Bütikofer a tweeté : “L’ambassadeur de Chine auprès de l’UE était déjà intervenu auprès du président du PE #Sassoli, essayant en vain d’arrêter l’adoption.”

L’eurodéputé suédois Charlie Weimers a déclaré que le rapport UE-Taïwan montrait que le bloc était prêt à “améliorer ses relations” avec l’île.

Il exhorte également l’UE à « faire davantage pour apaiser ces tensions et protéger la démocratie de Taïwan et le statut de l’île en tant que partenaire important de l’UE ».

La commission des affaires étrangères du Parlement européen a voté à 60 voix contre quatre en faveur du rapport « Relations et coopération UE-Taïwan ».

La dernière flambée entre la Chine et l’Europe survient un mois après que Pékin a retiré son ambassadeur en Lituanie.

La Chine a rappelé son responsable de Vilnius à la suite d’une décision d’autoriser l’île d’Asie de l’Est à ouvrir une ambassade de facto sous le nom de Taiwan dans sa capitale.