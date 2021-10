Chine : Plus de 30 personnes blessées et une tuée dans une explosion mortelle dans la ville de Shenyang | Monde | Nouvelles

Des images de l’explosion ont circulé sur les réseaux sociaux aux premières heures de ce matin. Une vidéo semble montrer les conséquences de l’explosion meurtrière et les ravages qu’elle a déjà causés à la ville chinoise.

Une femme peut être entendue en détresse tandis que la caméra se penche sur les décombres et les destructions qui ont suivi l’incident.

Des images de la Dashcam ont depuis été partagées montrant l’explosion.

Dans le clip de 19 secondes, la fumée et la poussière obstruent rapidement le ciel lorsque des pièces tombent des bâtiments adjacents.

Selon des informations locales, l’explosion s’est produite vers 8h20 (1h20 BST).

Les autorités ont depuis déclaré qu’une personne est décédée et que 33 ont été blessées à la suite de l’explosion.

Il a été dit que les 33 victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital.

Le Mirror rapporte qu’au moins 110 membres du personnel des services d’urgence et 25 pompes à incendie ont été déployés dans le restaurant, situé dans la rue Taiyuan South dans le district de Heping à Shenyang.

Selon le Daily Star, des responsables ont depuis publié une déclaration selon laquelle : « De nombreux magasins et bâtiments résidentiels des environs ont été touchés.

« Après l’incident, la sécurité publique et la lutte contre les incendies dans le district de Heping, les urgences, la construction urbaine, le bureau du sous-district de Xinhua, l’approvisionnement en gaz et en eau et d’autres départements concernés se sont précipités sur les lieux pour une intervention d’urgence. »

Il a été affirmé que l’autorité d’intervention d’urgence de la province s’est tournée vers les médias sociaux pour déclarer que les enquêteurs avaient « déterminé à titre préliminaire que l’explosion s’était produite dans un immeuble commercial et résidentiel ».

Shenyang, la capitale et la plus grande ville de la province côtière chinoise du Liaoning, compte environ huit millions d’habitants.

Le mois dernier, la ville de Dalian, dans le Liaoning, a enregistré une autre explosion qui a fait huit morts et cinq autres blessées.

Plus tôt cette année, une autre province chinoise a été témoin d’une explosion mortelle.

. a rapporté qu’au moins 25 personnes sont mortes à la suite d’une explosion de gazoduc dans la ville de Shiyan, dans le Hubei.