Chine post-Covid | Rapport SGT

par Jayant Bhandari, acteur :

Leçons à tirer de l’Asie de l’Est

Le monde devrait tirer une leçon de la façon dont l’Asie de l’Est s’est déroulée en 2020. Le Japon n’avait pas de verrouillage. Rien. Avec une population vieillissante, son taux de mortalité augmente depuis de nombreuses années. En 2020, il a baissé de 0,7%, comme si le Covid-19 était une bouée de sauvetage.

Nouveaux cas quotidiens à Singapour – Covid-19 semble être à peu près sous contrôle là-bas. [PT]

Le Premier ministre de Singapour est apparu à plusieurs reprises à la télévision pour conseiller aux gens de vivre normalement et de ne pas laisser la peur dominer. Taïwan a enregistré un total de 623 décès liés à Covid-19 [ed. note: there were only 12 until mid-May; in the past few weeks there was a large spike]. Des bureaucrates compétents en Corée du Sud ont organisé un système pour isoler rapidement les personnes atteintes de la maladie et n’ont jamais eu à imposer beaucoup de confinement. Il en a été de même à Hong Kong.

Peut-être que la Chine est responsable du démarrage de Covid-19, ou peut-être pas. C’est difficile à savoir, étant donné que d’une part, il y a des organisations internationales incompétentes comme l’OMS, qui ne peuvent pas être tenues pour responsables. Aucune analyse coûts-bénéfices ou prise en compte de l’impact à long terme de leurs activités sur le terrain n’est donc possible. Plus ils échouent, plus ils obtiennent d’argent pour faire plus de ce qui a conduit à leurs échecs. D’autre part, chaque pays d’importance veut influencer la prise de décision de l’OMS. Ni la Chine ni l’Occident ne sont innocents ici. La sortie de Trump de l’OMS était en fait une décision rationnelle.

L’OMS n’a pas recommandé un verrouillage en Chine, mais il a tout de même été mis en œuvre le 23 janvier 2020. Alors que ce que la Chine a fait était initialement considéré comme brutal, il est difficile de dire à quel égard de nombreux pays occidentaux ont mieux performé. À partir de début avril 2020, alors que d’autres se réveillaient à peine à Covid-19, le verrouillage limité de la Chine était terminé et il a redonné à ses citoyens leur vie quotidienne. De plus, de nombreuses régions de la Chine n’ont été confrontées à aucun verrouillage.

La Chine a évolué et a presque oublié le virus. À la mi-août, Wuhan, qui est soupçonné d’être l’épicentre de Covid-19, a organisé un rassemblement massif au coude à coude dans un parc aquatique.

Wuhan, Chine – la ville de la taille de Londres où la pandémie a commencé [PT]

Les mérites d’embaucher des personnes en fonction du mérite et de la performance économique de la Chine

Une chose ressort pour expliquer pourquoi l’Asie de l’Est a si bien géré Covid-19. Ses institutions sont gérées sur la base du mérite, et non de « l’égalité, la diversité et l’inclusion ». Si vous mentionnez EDI ou ESG à ceux d’Asie de l’Est, vous aurez probablement des regards confus. J’évite certainement d’investir dans des entreprises qui, dans leur cœur, croient honnêtement en l’EDI/ESG. S’ils doivent faire des signaux de vertu pour s’en sortir, je le comprends.

Il n’est pas étonnant qu’en 2020, la Chine ait connu la croissance la plus élevée parmi les grandes économies : de 2,3%. Au T4-2020, son PIB a augmenté de 6,5% sur un an. Tout indique que la Chine est revenue à son taux de croissance habituel de 8% pour 2021.

Ces chiffres auraient-ils été massés ? C’est possible, mais ceux qui prétendent que la Chine est un tigre de papier n’ont pas pris la peine de regarder où ont été fabriqués leurs vêtements, leur équipement de bureau, leurs téléphones portables et même leur équipement de haute technologie. La Chine est le plus grand fabricant au monde. Un simple test à domicile montre que la Chine est réelle.

En 2020, pour le nombre croissant de personnes travaillant désormais à domicile en Occident, la Chine a exporté davantage de mobilier de bureau, d’ordinateurs portables, de casques, de canapés et de chaises de bureau. Il a expédié un nombre massif de masques et 31% de matériel médical et de médicaments en plus. Les exportations chinoises, au lieu de baisser, ont augmenté de 3,6%. La Chine avait un excédent commercial de 538 milliards de dollars – et ce chiffre ne peut même pas être calculé.

Dans leur colère contre la Chine à cause de la propagation de Covid-19, de nombreuses personnes – des politiciens et des journalistes en Occident et en Inde – ont affirmé avec fierté que le secteur manufacturier et d’autres entreprises déménageraient en Inde et en Afrique. Mes contacts indiens dans le commerce – au lieu de fabriquer des masques en Inde – les commandaient en Chine et les fournissaient à des clients occidentaux.

Balance commerciale de la Chine – l’excédent reste important [PT]

L’Inde, où je me trouve actuellement, un pays auquel les médias grand public font semblant d’être, a réussi à pousser 75 millions de nouvelles personnes dans une pauvreté désespérée. Si je sortais sur la route et me faisais paraître pauvre, ce que sont 98% des Indiens, je serais passé à tabac – voire tué si je protestais – par la police pour avoir enfreint le couvre-feu de Covid. Je suis content que la Chine n’essaye pas de devenir démocratique.

Le coût de la main-d’œuvre en Chine est quatre fois supérieur à celui de l’Inde. Vous avez simplement besoin d’une déduction logique, et non d’une analyse approfondie des fondamentaux de la fabrication, pour savoir si la fabrication va déménager : si la fabrication avait dû déménager en Inde ou en Afrique, elle aurait plutôt commencé là-bas. La domination chinoise est là pour rester.

Lourd, mais jusqu’à présent réussi

La Chine n’a offert aucun argent gratuit à son peuple pendant le verrouillage limité dont elle disposait. Il a accordé des prêts bon marché aux entreprises et investi davantage dans les infrastructures, ce qui se reflète en partie dans l’évolution des prix des matières premières au cours de l’année écoulée. Le résultat a été que si les salaires n’ont augmenté que de 1,2 %, soit moins que le taux de croissance économique, le chômage s’est rapidement normalisé à partir d’avril 2020, pour revenir à 5,2 %.

