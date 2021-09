Chine : répression de la crypto-monnaie : 10 100 plates-formes minières confisquées en Mongolie

in

Le gouvernement chinois a intensifié ses efforts pour interdire l’extraction et le commerce de crypto-monnaie dans le pays. La Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine a saisi 10 100 équipements miniers de crypto-monnaie dans un parc technologique géré par le gouvernement en Mongolie intérieure alors qu’elle poursuit ses opérations contre les mineurs de la région.

Selon les médias locaux, la Commission de réforme a mené l’opération à la suite d’un signalement d’activités suspectes dans l’entrepôt du SME Pioneer Park.

La dernière offensive en fait la 45e fois qu’une telle opération est menée dans la région chinoise de Mongolie. Selon le rapport, le site a consommé 1 104 kWh d’électricité. La Mongolie est l’une des régions minières de crypto les plus importantes de Chine, avec le Qinghai et le Sichuan Yunnan Xinjiang. Sans surprise, la plupart des incursions gouvernementales dans les sites miniers ont eu lieu dans ces régions.

Mineurs à la recherche de régions favorables à la cryptographie

Après l’annonce par le gouvernement de l’interdiction des crypto-monnaies, certains mineurs ont décidé de déplacer leurs opérations vers d’autres régions favorables aux crypto-monnaies. Mais certains sont toujours à la traîne, attendant que les politiques strictes soient revues et abaissées. Mais la répression s’est poursuivie et entraînera un nouvel exode des mineurs de la région.

Alors que certains passionnés de crypto peuvent penser que la position de la Chine sur les actifs de crypto peut affecter négativement l’industrie, d’autres voient un impact plus positif sur l’industrie.

La répression chinoise pourrait profiter au développement de la cryptographie

David Marcus, co-créateur du projet de cryptographie Diem de Facebook, fait partie de ceux qui pensent que la répression chinoise aura un impact positif sur l’industrie. Le sénateur américain Pat Toomey estime également que la répression de la nation la plus peuplée pourrait être plus bénéfique pour les États-Unis.

Il dit que l’hostilité du gouvernement chinois à l’encontre du Bitcoin (BTC / USD) et des crypto-monnaies pourrait accélérer la croissance de l’industrie aux États-Unis, car de plus en plus de mineurs offrent la possibilité d’établir leurs installations aux États-Unis. .UU.

Il pense que Bitcoin est l’une des innovations financières les plus importantes depuis plus d’une décennie. En conséquence, Toomey pense que l’intolérance de la Chine aux crypto-monnaies pourrait ne pas avoir d’impact négatif sur la croissance de l’industrie.

L’après Chine : répression des crypto-monnaies : 10 100 plates-formes minières saisies en Mongolie sont apparues en premier sur Invezz.