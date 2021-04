Chine: Taiwan tient tête à Pékin en promettant de ne jamais renoncer à son indépendance | Monde | Nouvelles

Dans un discours prononcé lors du “Global Taiwan National Affairs Symposium”, Lai Ching-te a également déclaré que son pays n’était “pas subordonné” à la Chine et s’était engagé à maintenir un mode de vie “libre et démocratique”. Ses commentaires sont susceptibles de mettre en colère les autorités communistes de Pékin, qui sont catégoriques sur le fait que Taiwan fait partie de la Chine et n’a pas le droit d’exister en tant qu’État indépendant. M. Lai a déclaré à son auditoire lors du symposium organisé par le groupe politique Taiwan National Alliance: “Il est indiscutable que Taiwan n’est pas subordonné à la Chine.

“Personne, à part les 23 millions de personnes qui vivent sur cette parcelle de terre, n’a le droit de décider de l’avenir de la nation.”

Il a ajouté: “Les deux [nations] ne sont pas affiliés les uns aux autres. “

La Chine a augmenté la pression sur son voisin de l’autre côté du détroit de Taiwan ces derniers mois.

Ses avions de combat ont violé à plusieurs reprises l’espace aérien de Taiwan, avec au moins 20 avions repérés lors d’une sortie en mars.

Dans le même temps, divers responsables chinois ont fait des remarques de plus en plus menaçantes sur le statut politique de Taiwan.

Mardi dernier, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a lancé la dernière salve d’avertissements sévères sur l’indépendance de l’État insulaire.

Cependant, Wang Yunfei a suggéré que le scénario le plus probable est que Pékin affirmera son contrôle sur l’État insulaire d’ici 2049, pour coïncider avec le 100e centenaire de la fondation de la République populaire.

Il a déclaré à Wen Wei Po de Hong Kong, un journal public pro-Pékin: “Le Parti communiste chinois a pris l’engagement solennel au peuple chinois et au monde de réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise avant la fin de la guerre. siècle.

“Tout grand rajeunissement ne peut se produire qu’avec l’unification, de sorte que l’échéance de ce processus historique ne peut dépasser le milieu de ce siècle.”