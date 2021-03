Chine: un responsable américain avertit que Pékin bat les États-Unis dans des «jeux de guerre» simulant l’invasion de Taiwan | Monde | Nouvelles

David Ochmanek, ancien haut responsable du département de la Défense et assistant des jeux de guerre pour le Pentagone au groupe de réflexion RAND Corp, a déclaré que les États-Unis perdaient souvent dans des conflits simulés avec la Chine. Pékin considère Taiwan comme une province séparatiste devant être réunifiée avec la Chine continentale et a menacé de le faire par la force militaire.

M. Ochmanek a partagé les résultats décevants des conflits simulés entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taiwan, l’Amérique servant de «l’équipe bleue» contre «l’équipe rouge» de Pékin.

Le responsable a déclaré que les simulations d’une invasion chinoise de Taiwan voient souvent l’armée de l’air de l’île anéantie en quelques minutes.

M. Ochmanek a également déclaré que les simulations des bases aériennes américaines à travers le Pacifique seraient attaquées et que les navires de guerre et les avions américains seraient tenus à distance par le vaste arsenal de missiles de la Chine.

Il a ajouté: «Même lorsque les équipes bleues de nos simulations et jeux de guerre sont intervenues de manière déterminée, elles ne réussissent pas toujours à vaincre l’invasion.»

L’amiral Philip Davidson, chef sortant du commandement indo-pacifique des États-Unis, a récemment averti le sénateur que les États-Unis perdaient leur avantage militaire sur la Chine.

Il a déclaré à la commission des services armés du Sénat: «Nous accumulons des risques susceptibles d’encourager la Chine à changer unilatéralement le statu quo avant que nos forces ne soient en mesure de fournir une réponse efficace.

« Taiwan est clairement l’une de leurs ambitions. … Et je pense que la menace est manifeste au cours de cette décennie, en fait, au cours des six prochaines années. »

L’amiral John Aquilino, un successeur potentiel de l’amiral Davidson, a également déclaré mardi aux sénateurs que Taïwan était la «priorité n ° 1» de Pékin.

Il a ajouté: « Mon opinion est que ce problème est beaucoup plus proche de nous que la plupart ne le pensent et nous devons nous attaquer à cela. »

Les dépenses de défense de la Chine cette année devraient augmenter de 6,8%, légèrement en hausse par rapport à l’augmentation de l’année dernière.

Le Premier ministre Li Keqiang a déclaré que le financement renforcerait les forces chinoises «par la réforme, la science et la technologie et la formation d’un personnel compétent».

Il a ajouté, selon une lecture du gouvernement chinois: «Nous renforcerons la formation et la préparation militaires à tous les niveaux, établirons des plans globaux pour répondre aux risques de sécurité dans tous les domaines et pour toutes les situations, et renforcerons la capacité stratégique de l’armée à protéger le les intérêts de souveraineté, de sécurité et de développement de notre pays:

Xi Jinping, président du Parti communiste chinois, a également dit à plusieurs reprises aux troupes de l’Armée populaire de libération d’être prêtes pour la guerre «à tout moment» cette année.

Le président américain Joe Biden a reconnu la Chine comme le plus grand rival des États-Unis.

Lors de son premier appel téléphonique avec M. Xi en tant que président, la Maison Blanche a affirmé que M. Biden « avait souligné ses préoccupations fondamentales concernant les pratiques économiques coercitives et injustes de Pékin, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l’homme au Xinjiang et les actions de plus en plus affirmées dans la région, y compris vers Taiwan « .

Taïwan a déclaré vendredi avoir enregistré la plus grande incursion jamais signalée par le ministère chinois de la Défense de l’île.

Le ministère a indiqué que 20 avions militaires chinois sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan et ont ajouté que l’armée de l’air avait déployé des missiles pour «surveiller» l’incursion dans la partie sud-ouest de sa zone d’identification de défense aérienne.