Chine vs Taïwan : Liz Truss a envoyé un avertissement par Pékin après avoir soutenu le lien Lituanie Taipei | Monde | Nouvelles

Jeudi, Pékin a envoyé son avertissement après que le ministre britannique des Affaires étrangères a promis sa solidarité avec la Lituanie, qui a attiré la colère de Pékin en raison de ses liens croissants avec Taïwan. Le président chinois Xi Jinping a affirmé qu’il prendrait le contrôle de la démocratie insulaire de Taïwan dans le cadre des ambitions expansionnistes à long terme de la Chine. Le bureau politique de Pékin a dit à Mme Truss de ne pas créer de « nouveaux obstacles » dans les relations entre Londres et la Chine après avoir exprimé son soutien à la Lituanie.

Pékin a demandé au ministre des Affaires étrangères de « s’abstenir de créer de nouveaux obstacles au développement des relations sino-britanniques ».

Plus tôt cette semaine, Mme Truss et ses homologues de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie ont déclaré qu’ils « resteraient conjointement fondés sur nos valeurs communes face aux défis systématiques posés par la Chine ».

La Chine a accusé la Lituanie d’avoir enfreint la politique « Une seule Chine » en autorisant Taïwan à établir un bureau de représentation dans sa capitale Vilnius.

Le bureau de représentation se présente sous le nom de « Taiwanais », plutôt que d’utiliser le mot « Taipei », qui est le terme le plus acceptable pour la Chine.

LIRE LA SUITE: La Chine prête pour une «invasion de Taiwan à grande échelle» d’ici 2025

Le Royaume-Uni doit le gérer correctement et s’abstenir de créer de nouveaux obstacles au développement des relations sino-britanniques. »

Au cours de la dernière semaine, il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de sorties aériennes au-dessus de la mer séparant la partie continentale de la Chine de Taïwan.

Cela a rappelé que le détroit de Taiwan a le potentiel d’être l’un des endroits les plus dangereux de la planète.

Il y a eu environ 149 incursions en quatre jours d’avions de l’Armée populaire de libération dans la zone de défense aérienne de Taïwan.

Les incursions ont laissé la démocratie insulaire indépendante en état d’alerte maximale, avertissant que la Chine pourrait être capable d’envahir d’ici 2025.

Pékin cherche à ramener l’île symboliquement importante de Taïwan sous son contrôle.

Cependant, les États-Unis voient Taïwan dans le contexte des défis plus larges d’une Chine montante.

S’adressant à l’Independent, Henry Boyd, un analyste de la défense basé en Grande-Bretagne à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré : « Du point de vue américain, le concept d’une rivalité de grande puissance avec la Chine a fait revenir cela à l’ordre du jour.

« La nécessité de tenir tête à la Chine est un facteur de motivation suffisamment fort pour que ne pas prendre ce combat serait également considéré comme une trahison des intérêts nationaux américains. »