Chiney Ogwumike discute du documentaire WNBA “144” d’ESPN

En juillet 2020, deux mois après le début de saison initialement prévu, 144 joueurs des 12 franchises de la WNBA se sont réunis à l’IMG Academy de Bradenton, en Floride, pour disputer une saison tronquée dans une bulle isolée.

La famille restreinte était autorisée. Il n’y avait pas de fans. Il n’y avait pas d’aller et venir. Sauf pour les équipes de télévision, il n’y avait pas de média, à l’exception d’un caméraman seul et d’une personne sonore. Et cette petite équipe a capturé toutes les images nécessaires pour “144”, un documentaire d’ESPN Films diffusé le 13 mai, à la veille de la 25e saison de la ligue.

Le documentaire était le début de la production exécutive de l’attaquant des Los Angeles Sparks Chiney Ogwumike, un diffuseur ESPN et personnalité de la radio, en plus d’être un All-Star et un ancien choix général n ° 1. Ogwumike s’est retiré de la saison 2020, mais a joué un rôle central en veillant à ce que l’expérience sans précédent ne soit jamais oubliée. Les joueurs se sont lancés dans une saison, complétée par un championnat. Ils ont tenu Breonna Taylor au premier plan et ont mis l’activisme au premier plan, car de nombreux Noirs à travers le pays ont été victimes de violences insensées. Et ils ont joué un rôle clé dans l’élection du sénateur géorgien Raphael Warnock.

J’ai rattrapé Ogwumike alors qu’elle rentrait chez elle d’un entraînement Sparks. Moins d’une demi-heure après la fin de notre conversation, j’ai allumé la télévision et elle était là, en direct pour son émission ESPN en semaine “Chiney and Golic Jr”. Heureusement, elle a trouvé du temps dans son emploi du temps chargé pour expliquer comment le projet s’est déroulé, ce qu’elle espérait qu’il accomplisse et quelle est la suite.

Je viens de finir de regarder le documentaire pour la troisième fois et j’ai l’impression d’en tirer quelque chose de différent à chaque fois. Quand vous l’avez fait, qu’espériez-vous que cela enseignerait aux fans de sport – aux gens qui suivent la ligue et à ceux qui ne le font pas ? Quelle était la conclusion que vous espériez imprimer au public ?

Chiney : Humaniser les athlètes, en particulier ceux que nous regardons beaucoup trop souvent derrière nous. Ces joueurs de la WNBA sont les meilleurs dans ce qu’ils font, et ils font bien plus que cela. Pour pouvoir raconter cette histoire là où vous pouvez la raconter, puis choisir de les responsabiliser également, en fonction de ce que vous voyez sur les courts. Comme, « Oh, je peux comprendre le fait d’être une mère. Je peux comprendre le fait de faire un travail difficile. Je peux comprendre le fait d’exister dans une société où les gens peuvent parfois avoir des préjugés.

Il y a tellement de choses qui rendent notre ligue accessible. Et puis en plus de cela, juste célébrer ces femmes pour avoir triomphé malgré tous les obstacles sur leur chemin, à la fois sur et en dehors du terrain.

Je pense donc que c’était double : humaniser les athlètes et aussi responsabiliser les femmes qui jouent au football.

Une chose qui m’a frappé dès le début lorsque le projet a été annoncé, c’est le nom. Le fait que vous ayez choisi le nom de « 144 », au lieu de quelque chose qui était plus global comme « The Wubble », m’a immédiatement mis l’accent sur les 144 individus plutôt que sur le collectif. Pourquoi était-ce si important pour vous de vraiment mettre en évidence les 144 joueurs, en commençant par le nom ?

Chiney : Parce qu’il y a une notion de famille qui vient avec “144”. Je suis sûr que vous avez entendu, à plusieurs reprises, les joueurs diront : « Oui, je suis l’un des 144 ». C’est un petit groupe de personnes, ce qui veut dire respecter notre nom car nous concourons à un très haut niveau.

Mais il y a aussi la dualité que ce petit groupe d’athlètes d’élite, les 144, une fois réunis est vraiment puissant. Cela représente en quelque sorte les joueurs comme des individus de premier ordre, mais aussi lorsque vous combinez tout le monde, nous pouvons réaliser des choses – l’activisme, la persévérance au milieu d’une pandémie, couronner un champion. Il résume tout ce qui rend notre ligue différente. Et ça commence avec les individus, mais ça se ressent à travers le collectif.

Comment concilier essayer de documenter simplement l’histoire de ces individus et essayer également d’inspirer la prochaine génération d’athlètes, ou même la génération actuelle d’athlètes. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de jeunes garçons et filles qui regardent et voient comment ils n’ont pas besoin de limiter leur influence à un tribunal ou à un domaine. Essayiez-vous de maintenir ces deux choses ensemble, ou est-ce que cela va de manière organique, que vous puissiez documenter ce que font ces femmes incroyables et l’utiliser pour inspirer d’autres personnes ?

Chiney : Je pense que tout était main dans la main, car les joueurs de la WNBA sont inspirants. Je pense que c’est pourquoi il était si important de se battre pour le capturer et d’obtenir l’adhésion pour un film ESPN – car une fois que vous obtenez cette adhésion, vous savez que vous allez capturer quelque chose de spécial. Vous savez que vous allez capturer quelque chose que la société n’a jamais vu auparavant.

Je dis toujours aux gens: «Tout le monde devrait faire l’expérience de la WNBA, car elle représente tout ce que vous espérez que la société sera.» Défendre les uns pour les autres, pas seulement pour eux-mêmes. La diversité. De plus, nous pouvons discuter, mais comprendre que nous écoutons les voix des autres et nous nous poussons les uns les autres à être la meilleure version de nous-mêmes, car nous savons que cela crée la meilleure version de notre communauté.

Donc je pense que c’était si facile, une fois que nous avons eu ce feu vert, parce que nous savions que les gens n’avaient pas vu ces joueurs dans leur élément. Vous nous voyez sur le terrain pendant que nous jouons, mais voyez-vous l’entre-deux ? Parce que c’est là qu’une grande partie de la magie se produit. La chose la plus difficile, et je pense que beaucoup de gens le savent, dans le sport féminin, c’est d’obtenir ce premier « Oui. Oui, nous investissons. Oui, nous donnons le feu vert. Une fois que nous faisons cela, nous savons que les histoires sont là. Nous savons que l’inspiration est là. C’est pourquoi je suis vraiment fier d’être à la tête d’un endroit qui a compris que cette histoire devait être racontée.

Maintenant, remarquez, nous ne savions pas ce qui allait se passer quand la bulle s’est produite. Nous ne savions pas tout ce qui découlerait de la justice sociale au plus haut niveau. Le plaidoyer pour voter, en pleine élection, au plus haut niveau. Nous ne savions pas en quoi les ondulations se transformeraient – ​​comment ces petites ondulations changeraient la marée. Et je pense que cela représente juste pourquoi il est si important de dire oui à raconter des histoires de manière équitable, parce que maintenant nous avons capturé quelque chose qui était vraiment historique.

Quelle a été votre expérience avec la bulle ? Vous vous êtes retiré, mais vous étiez tellement impliqué, pas seulement dans la production exécutive. Votre sœur Nneka était sans doute la personne la plus importante la saison dernière, et votre entraîneur Derek Fisher a toujours mentionné que vous étiez en contact avec l’équipe et que vous restiez connecté. Avec toutes ces initiatives, et tout ce qui a eu lieu, quelle a été votre expérience, où vous n’étiez pas là physiquement, mais vous étiez assez impliqué ?

Chiney : Je suis un attaquant, mais c’était la première fois que je me sentais vraiment comme un meneur, car j’ai tellement de rôles différents. En tant que membre des LA Sparks, mon rôle était de m’entraîner et de me préparer pour le moment – ​​jouer cette saison. Mon rôle chez ESPN, en tant qu’analyste de la NBA et analyste du basket-ball, était de traduire ce que les joueurs faisaient en temps réel, et pourquoi leur activisme à ce moment-là comptait pour notre public national sur “SportsCenter”, “First Take”, “The Jump », et aussi au milieu du lancement de ma nouvelle émission de radio. Et puis en tant que producteur exécutif, après avoir obtenu le feu vert pour avoir une caméra dans la bulle, il jouait le meneur de jeu et parlait à tous les joueurs, et expliquait : “Regardez : le monde devrait vivre ce que nous faisons en temps réel. Ils devraient pouvoir voir cela, ressentir cela, être transportés dans cela avec ce documentaire. »

Ce qui est fou, c’est que mon quotidien était de tendre la main aux joueurs pour leur dire : « Hé, tu es cool avec une caméra qui vient te suivre ? » C’est facile de dire : « Hey Dearica Hamby, la caméra peut-elle venir vous suivre après l’entraînement pendant que vous traînez avec [her daughter] Amaya ? » Je pourrais donc aider à faciliter cela sur le terrain. Ou, “Hey Nneka, peux-tu porter un microphone dans cette réunion réservée aux joueurs ?” Parce que le monde devrait voir et entendre comment nous savons déjà que la communication se passe, où les gens peuvent se sentir libres d’être eux-mêmes et de parler de leurs points de vue, et puis à la fin de la journée, nous savons que nous serons solidaires le lendemain journée. C’est cet espace sûr.

Mon quotidien était toutes ces choses ensemble qui, même si je ne jouais pas dans la bulle, c’était compliqué de porter ces différents chapeaux: me débrouiller en tant que joueur; traduire à un public national ce que font ces acteurs, que je sais se passe en temps réel en tant que membre du comité exécutif ; et ensuite aussi positionner notre doc pour qu’il soit là où la magie opère. Donc voilà. Il se passait beaucoup de choses.

Aviez-vous un œil sur la production exécutive, ou est-ce que c’est arrivé et que vous l’avez vu comme une histoire qui devait être racontée?

Chiney: Maintenant que vous posez la question, c’est vraiment drôle à mentionner, car j’ai eu beaucoup d’idées. Je pense que nous avons tous beaucoup d’idées, en particulier celles qui sont dans le monde du sport où nous nous engageons à raconter des histoires de femmes. Je n’ai jamais pensé que cette idée se concrétiserait si vite.

J’ai des choses dans la chambre, mon ami, que je suis prêt à décharger, chez ESPN et au-delà. Mais lorsque cette opportunité s’est présentée, je ne savais pas que cela se produirait simplement. Cela a littéralement pris 10 minutes. Il a fallu un texte pour [WNBA commissioner] Catherine [Engelbert]. Il a fallu chercher sur ESPN, voir “Qui gère ça?” Tendre la main, obtenir un instant : « Parlons au téléphone, oui, nous sommes intéressés. » Puis un texto à Cathy : « Ouais. Notre ligue a besoin de ça. Et puis un appel de groupe. Collectivement, cela a pris 10 minutes, et c’est arrivé.

C’était un exercice de confiance. Faites confiance à nos partenaires, WNBA et ESPN – car rappelez-vous, c’était pendant la pandémie, où les mamans essayaient de peser si elles amèneraient leurs enfants dans la bulle. C’est à quel point nous essayions de protéger cet environnement. Et au milieu de ça, c’est “Hé, au fait, pouvons-nous envoyer une équipe de tournage et un producteur là-bas?” C’était un risque. C’est donc un exercice de confiance qui a rendu cela possible, et je suis reconnaissant que tout le monde se soit fait confiance. Surtout pour moi en tant que jeune joueur d’être mis dans cette position, d’être producteur exécutif.

Donc pour que ce soit le premier gros projet, je pense que c’était parfait. Et j’espère que cela ouvrira la porte à bien d’autres.