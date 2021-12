Chiney Ogwumike franchit une nouvelle étape dans sa carrière médiatique avec NBA Today

Depuis qu’elle a commencé sa carrière de diffusion à ESPN, Chiney Ogwumike a essayé de suivre le courant, profitant de toutes les opportunités qu’elle pouvait tout en étant une athlète professionnelle.

Qu’il s’agisse d’ancrer SportsCenter Africa ou d’être analyste de basket-ball sur la version nationale, de produire le film « 144 » sur la bulle WNBA ou même d’animer une émission de radio quotidienne au cours de la dernière année – la première femme noire à avoir cette plate-forme nationale sur ESPN – Ogwumike n’a aucune idée préconçue sur l’endroit où elle veut finir. Comme Ogwumike le dit à SB Nation, « l’objectif d’ESPN était d’être une éponge, de s’imprégner et d’apprendre ».

Ce chemin a donné à Ogwumike un ensemble de compétences diverses. Elle peut parler de n’importe quel sport maintenant, même si sa spécialité est le basket-ball. Elle sait comment interroger les invités et comprend la meilleure façon de mettre les gens à l’aise avec sa ligne de questions. Ogwumike est une conteuse, et elle a également développé la capacité de faire un argument concis et de faire valoir son point de vue le plus rapidement possible dans les contraintes de temps de la télévision en direct, ce qui nécessite un réglage fin pour quelqu’un d’aussi naturellement verbeux qu’elle est.

« Je pense que l’idée était de devenir plus complète afin que lorsque ESPN aurait une autre opportunité qui me convienne, je serais plus polyvalent », a déclaré Ogwumike. « Je pense que mes expériences m’aident toutes en ce moment. »

Ces expériences ont maintenant placé le Los Angeles Spark dans ce qui semble être son rôle le plus parfait à ce jour : un analyste régulier sur NBA Today, l’émission quotidienne d’ESPN dédiée à la couverture de la ligue qui a débuté au début de la saison 2021-22. Ogwumike apparaît dans l’émission au moins trois fois par semaine, généralement du mercredi au vendredi. Elle apparaîtra également sur NBA Countdown lorsque cette émission en studio reprendra en février.

Ogwumike, 29 ans, pense toujours à ce qui pourrait arriver ensuite, et il semble qu’il y en ait plus dans le pipeline déjà six semaines seulement dans NBA Today, mais pour l’instant, elle apporte tout ce qu’elle a à son analyse NBA.

Ogwumike se décrit comme une nerd et essaie d’utiliser sa formation universitaire dans sa préparation. Essayer de faire valoir un argument nécessite le même processus qu’à l’école primaire : énoncé principal, puis points à l’appui, puis argumentation.

« C’est la même approche que j’avais pour me préparer pour un test à Stanford, c’est ce que j’aborde chaque jour », explique Ogwumike. « J’ai besoin de connaître les chiffres, j’ai besoin de connaître le contexte, j’ai besoin de connaître les plats à emporter, j’ai besoin de savoir à côté de qui je suis assis, j’ai besoin de connaître leur point de vue, afin de pouvoir m’assurer d’apporter quelque chose hors de leur point qui aidera. Je pense que c’est Stanford, le cerveau prend la NBA.

Chiney’s Cheat Sheet est devenu son segment de prédilection sur NBA Today, un moyen pour Ogwumike de combiner film et statistiques et de les encadrer avec sa personnalité et sa perspective unique en tant qu’analyste et joueuse actuelle. L’un de ses collègues et mentors ESPN, Ros Gold-Onwude, pense que c’est la représentation parfaite de ce que Ogwumike propose à la télévision.

« J’aime vraiment Chiney’s Cheat Sheet, je pense que cela parle beaucoup de qui est Chiney, et surtout de ce qui peut la différencier », a déclaré Gold-Onwude à SB Nation. «Je pense qu’il est tout à fait approprié qu’elle ait une portée intellectuelle et elle fait un très bon travail en l’articulant de manière compréhensible et j’ai apprécié ce segment. Et je pense que les fans sont heureux d’entendre une voix rafraîchissante, une voix qui ne parle pas seulement de rumeurs ou de potins, ou de rancune ou de haine ou, vous savez, tout simplement pas si bavarde et plus comme, parlons d’enseignement et d’apprentissage du jeu de balle.

Cela aide certainement qu’Ogwumike apporte les connaissances d’un joueur actuel, et d’un double All-Star et d’une ancienne recrue de l’année. Il y a un niveau d’expertise qu’elle a en commentant ses pairs, et ils savent qu’Ogwumike vient d’un lieu d’empathie parce qu’elle traverse une situation similaire.

Cette relation est utile à un moment où de plus en plus d’athlètes s’approprient leurs propres histoires et les organisent indépendamment des médias traditionnels, ou refusent tout simplement de les partager.

« Elle est très fière d’être une voix objective pour les athlètes, même quand je la regarde à l’antenne, j’ai l’impression que Chiney est spéciale parce qu’elle fait un excellent travail pour articuler le point de vue des joueurs », a déclaré Gold-Onwude. «Je pense qu’elle le fait mieux que beaucoup de gens, même d’autres anciens athlètes. Elle est juste très articulée, elle a un grand QI émotionnel. Et je pense qu’elle travaille avec intégrité et confiance, ayant elle-même été là-bas. »

Le problème pour Ogwumike est qu’elle n’a pas été en mesure de se montrer en tant que joueuse autant qu’elle l’aurait souhaité ces dernières années. Alors que sa carrière dans les médias a pris une trajectoire ascendante, sa carrière en WNBA n’a pas fait de même. Depuis qu’elle a rejoint les Sparks, elle a eu ce qu’elle appelle une année « pas géniale » en 2019 (ce qui est probablement trop dur), et n’a joué que sept matchs depuis plus de deux saisons.

Ce qui blesse Ogwumike, c’est quand les gens supposent qu’elle met sa carrière de joueuse en veilleuse pour poursuivre ses opportunités à ESPN.

«En ce qui concerne Chiney, je pense que les gens essaient de mettre des athlètes ou de mettre des gens dans ces boîtes parce que cela les met plus à l’aise. Comme s’ils voulaient comprendre certaines personnes comme une seule chose et Chiney n’a jamais été cela », a déclaré Gold-Onwude, qui était également analyste à l’émission Sparks en 2021. « Tout ce que Chiney a dit, elle le fait. Elle est ce genre de personne. Et j’ai appris à toujours croire ce que Chiney dit. Donc, quand elle veut être une basketteuse, même en se battant contre les blessures, quand elle est capable d’être sur le terrain, ce que j’ai obtenu de l’équipe des entraîneurs, c’est qu’elle en donne cent. Et même si elle ne peut pas être sur le terrain, Chiney fait vraiment partie intégrante de la chimie et du leadership. Elle est vocale. Elle apporte de la positivité et une grande énergie à tout ce dont elle fait partie.

L’objectif d’Ogwumike a toujours été de fusionner ses principales activités. Lorsque les allers-retours vers Bristol sont devenus trop pénibles alors qu’elle jouait pour le Connecticut Sun, elle a fait pression pour un échange à Los Angeles, où les studios ESPN sont juste en face du STAPLES Center et elle peut passer de l’un à l’autre en toute transparence. .

Son emploi du temps actuel est le plus proche qu’elle soit parvenu à équilibrer ses professions. Elle s’entraîne le matin, puis entre en studio pour NBA Today. Ensuite, elle reçoit les commentaires des producteurs pour qu’elle puisse continuer à s’améliorer, puis elle regarde les jeux et l’appelle une journée à une heure raisonnable. Ogwumike s’est rendu compte dans le Connecticut que son corps ne récupérait pas assez bien avec moins de cinq heures de sommeil – le mental affecte le physique, comme elle le dit – et essaie de résoudre ce problème avant la saison 2022.

Presque tous les joueurs de la WNBA ont un autre travail pendant l’intersaison, mais comme Ogwumike ne joue pas à l’étranger comme la majorité d’entre eux, cela implique qu’elle ne donne pas la priorité au basket-ball. Bien qu’il soit universellement admis que jouer toute l’année provoque une usure excessive, c’est aussi le meilleur moyen pour les joueurs de rester prêts pour la saison WNBA lorsque l’intersaison s’étend sur plus de sept mois. Le problème, ce sont les deux fois où Ogwumike a essayé de jouer à l’étranger, ces efforts ont abouti à une microfracture au genou, puis à une chirurgie d’Achille. Ne pas aller à l’étranger est vraiment la meilleure chose que Ogwumike puisse faire pour se préparer à la WNBA.

« C’est fou, au fond de ma tête, j’ai l’impression d’aimer ça, mais je me dis aussi, d’accord, j’ai ça, j’ai besoin de le faire », dit Ogwumike à propos de son mandat Sparks.

En 2019, Ogwumike est arrivé à Los Angeles moins de deux semaines avant le camp d’entraînement et ne s’est jamais senti tout à fait à l’aise dans le nouveau système. La pandémie a bouleversé son conditionnement en 2020, et elle n’a pas eu assez de temps pour se préparer au début de la bulle en raison du court délai entre l’annonce de la saison et le premier match. À l’approche de la saison 2021, l’entraîneur-chef des Sparks, Derek Fisher, a noté qu’Ogwumike avait exagéré ses séances d’entraînement, car elle avait tellement hâte de retourner sur le terrain. Ogwumike dit qu’elle a continué à aller au gymnase pendant ses jours de congé et que sa sœur aînée Nneka a dû la supplier de ralentir, mais elle ne l’a pas fait, ce qui a fait que Chiney a raté 25 des 32 matchs.

Il s’agit de la première intersaison normale d’Ogwumike en tant que Spark, et elle pense qu’elle est enfin sur la bonne voie pour avoir une carrière digne du numéro de 2014. 1 choix global et recrue de l’année.

« En toute honnêteté, j’ai eu de petites choses que nous n’avons pas résolues », dit Ogwumike concernant sa santé, notant que lorsqu’elle a finalement stabilisé son genou l’année dernière, son quad ne tirait pas correctement. « Alors maintenant, nous sommes ici. Mais maintenant, nous avons une véritable première intersaison complète, un accès aux gymnases, un accès aux médecins, un plan complet. Alors c’est comme si tout ira bien.

Chiney Ogwumike fait un jumelage amusant avec son collègue analyste de NBA Today, Kendrick Perkins. Avec l’aimable autorisation de Chiney Ogwumike

La bonne chose est qu’elle est déjà sur la bonne voie pour comprendre la moitié de sa carrière à la télévision. Malika Andrews, l’animatrice de l’émission, a déclaré à SB Nation : « Nous aimons Chiney » ; Zach Lowe lui donne des applaudissements de golf après ses segments; et ESPN a déjà fait venir Ogwumike pour des apparitions supplémentaires. Ogwumike aime parler de la nouvelle vague de jeunes talents de la NBA (Ja Morant semble être un favori personnel), et elle est un élément important d’une nouvelle vague de médias pour couvrir ces joueurs.

Elle fait déjà partie intégrante du tissu NBA Today. ESPN a peut-être d’autres analystes qui peuvent illustrer des statistiques ou d’autres anciens joueurs qui peuvent disséquer le film, mais pas en un seul paquet – ou en talons – comme Ogwumike.