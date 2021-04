Chingari fait participer Salman Khan en tant qu’ambassadeur et investisseur mondial de la marque

Chingari a récemment clôturé une nouvelle ronde de financement de 13 millions de dollars dirigée par OnMobile

Vendredi, l’application vidéo Chingari a annoncé Salman Khan comme ambassadeur et investisseur de sa marque mondiale. «Notre philosophie est d’atteindre tous les États de Bharat et nous sommes ravis d’accueillir Salman Khan à bord en tant qu’ambassadeur et investisseur de notre marque mondiale. Notre association permettra à Chingari d’atteindre de plus grandes hauteurs dans un proche avenir », a déclaré Sumit Ghosh, cofondateur et directeur général de Chingari App.

Avec Salman Khan comme ambassadeur et investisseur mondial de la marque, Chingari cherche à augmenter sa position sur le marché, a déclaré la société dans un communiqué. «Nous pensons que l’appel de masse de Salman nous aidera à attirer plus d’utilisateurs sur la plate-forme. Chingari s’est toujours concentré sur l’autonomisation des créateurs de contenu et s’appuie sur sa stratégie pour proposer en permanence un contenu passionnant à tous les utilisateurs avec des fonctionnalités plus pertinentes et plus robustes, pour le plus grand Bharat », a déclaré Deepak Salvi, cofondateur et chef de l’exploitation, Chingari App .

Chingari a été lancé sur Google Play Store en novembre 2018. En décembre 2020, la société avait déjà levé plus de 1,4 million de dollars auprès de ses bailleurs de fonds de premier ordre en Inde et dans le monde, y compris des groupes d’investissement comme Angel list, iSeed, Village Global, Blume Founders Fund, Jasminder Singh Gulati entre autres. Chingari a également clôturé récemment une nouvelle ronde de financement de 13 millions de dollars dirigée par OnMobile.

«Chingari fait partie des applications de divertissement les plus populaires en Inde et s’est concentrée sur la valeur ajoutée pour ses consommateurs et créateurs de contenu. J’aime la façon dont Chingari s’est formé en si peu de temps, une plate-forme pour des millions de personnes, des zones rurales aux villes, pour mettre en valeur leurs talents uniques et être vus par d’autres millions de personnes en un rien de temps », a ajouté Khan à propos de l’association avec l’entreprise.

