Chingari signe un nouveau partenariat avec Desi Crew Digital

L’application vidéo courte Chingari a conclu un partenariat avec Desi Crew Digital, une plate-forme pour les talents à venir. Avec cette alliance, Chingari veut entrer sur le marché de la musique pendjabi et renforcer les chansons et les racines pendjabi. De plus, les utilisateurs de Chingari auront la possibilité de se connecter avec des chansons punjabi de noms émergents talentueux. D’autre part, Desi Crew Digital peut étendre sa base sur la plate-forme numérique principalement via la base d’utilisateurs de la plate-forme vidéo courte.

Selon Sumit Ghosh, co-fondateur et PDG de Chingari App, cette collaboration avec Desi Crew Digital reflète la passion de Chingari d’offrir quelque chose de différent à sa base d’utilisateurs. « Chez Chingari, nous voulons garder le rythme pour nos utilisateurs avec des offres intéressantes. Ce partenariat avec Desi Crew Digital est notre dernière tentative pour diffuser du plaisir pendjabi sur notre plate-forme », a ajouté Ghosh.

Pour Deepak Salvi, co-fondateur et COO, Chingari App, la plate-forme a un processus continu d’affiliation avec des marques et des plates-formes qui sont très créatives et font la différence pour les masses. De plus, la scène musicale pendjabi est immense et divertissante. Par conséquent, Chingari veut faire partie de cette scène et la rapprocher de ses utilisateurs avec Desi Crew Digital, a noté Salvi.

« Nous sommes heureux d’annoncer notre collaboration avec Chingari pour promouvoir nos projets à venir. Dans cette nouvelle entreprise Desi Crew Digital, nous visons à combler le fossé entre les futurs talents et l’industrie. Notre liste d’artistes stellaires en est le parfait exemple », a déclaré Shabeg Singh Atwal, directeur de Desi Crew Digital.

L’application Chingari permet aux utilisateurs de télécharger et de télécharger des vidéos, de discuter avec des amis, d’interagir avec de nouveaux amis, de partager du contenu, de parcourir des flux, etc. Chingari a collaboré avec plusieurs labels et marques de musique et propose régulièrement des activités et du contenu promotionnels, a-t-il déclaré dans un communiqué.

