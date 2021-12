Chingari signe un partenariat stratégique avec Snow Records

L’association de Chingari a commencé avec la promotion de la dernière chanson Bismillah 2

L’application vidéo courte Chingari a annoncé son partenariat avec Snow Records, un label de musique indépendant récemment lancé. L’association marquera la promotion de tous les nouveaux albums qui seront publiés par Snow Records, qui seront promus sur l’application Chingari.

L’association de Chingari a commencé par la promotion de la dernière chanson Bismillah 2. La chanson a été promue sur l’application de Chingari par le biais d’un concours et les influenceurs ont également rencontré les acteurs vedettes de la chanson et ont réalisé des vidéos qui ont été promues par les créateurs via leurs profils Chingari. / comptes.

« Chez Chingari, nous croyons principalement à l’extension de notre soutien et à la promotion des artistes, créateurs, marques et labels à venir qui ont la capacité de monter en flèche, lorsqu’on leur en donne la bonne opportunité. Snow Records a un grand potentiel et du talent qui leur est associé, et nous sommes très heureux de les avoir avec nous », a déclaré Sumit Ghosh, co-fondateur et PDG de Chingari.

«Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre label de musique Snow Records et notre partenariat avec Chingari pour promouvoir notre dernier morceau Bismillah2 ainsi que nos projets à venir. Dans cette nouvelle entreprise, nous visons à créer de la musique pour conserver la vraie musique traditionnelle du pays qui s’estompe chaque jour qui passe. Notre première chanson Bismillah 2 en est le parfait exemple », ont déclaré Atmika Tiwari et TJ Bainsla, directeurs de Snow Records.

« Nous essayons constamment de créer de nouvelles tendances pour notre communauté de créateurs afin de créer des vidéos divertissantes, tout en améliorant leur expérience utilisateur et en encourageant nos téléspectateurs à passer plus de temps sur l’application. Nous attendons avec impatience de nombreuses chansons qui seront lancées par Snow Records à l’avenir », a déclaré Deepak Salvi, co-fondateur et COO, Chingari sur le partenariat.

