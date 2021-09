Chinook a 60 ans ! BIRDS Hub introduit en Inde

“Avec le programme Block II, l’avion continuera d’évoluer et de dominer le paysage du transport lourd dans le futur – faisant de l’avion un véritable avion de 100 ans (au moins)”, ont déclaré les responsables de Boeing à Financial Express Online. (Crédit d’images : société Boeing)

Mardi dernier marquait le 60e anniversaire du premier vol du Chinook. Alors que la forme emblématique du Chinook n’a pas beaucoup changé au fil du temps, la capacité de l’avion a remarquablement évolué depuis les années 1960.

“Avec le programme Block II, l’avion continuera d’évoluer et de dominer le paysage du transport lourd dans le futur – faisant de l’avion un véritable avion de 100 ans (au moins)”, ont déclaré les responsables de Boeing à Financial Express Online.

Le 21 septembre 1961, le prototype du H-47 Chinook, connu sous le nom de YCH-1B, l’hélicoptère à rotor en tandem a effectué son premier vol et devrait être à la tête de la préparation au transport lourd pour les décennies à venir.

L’Indian Air Force (IAF) compte 15 Chinook dans sa flotte. Le Boeing Chinook est l’hélicoptère de transport lourd le plus avancé, le plus abordable et le plus éprouvé au monde.

Quelles armées dans le monde ont ces hélicoptères dans leur flotte ?

En plus de l’IAF, le Chinook est utilisé par l’armée américaine, la réserve de l’armée américaine, la garde nationale et les forces de défense de plus de 19 pays, dont le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Sud Corée, Australie et Émirats arabes unis.

Existe-t-il des plans pour mettre en place des installations de MRO en Inde ?

Selon le dirigeant de Boeing, « De la passation de marchés logistiques basés sur les performances et du soutien intégré de la flotte à la maintenance, aux modifications et aux réparations des ascenseurs verticaux, Boeing fournit un large éventail de produits et de services innovants qui soutiennent et améliorent directement les capacités tout en réduisant le coût total de possession de notre Chinook. clients dans le monde.

Les investissements de Boeing dans les infrastructures de services, le renforcement des capacités locales, la formation de la main-d’œuvre et les partenariats en Inde visent à garantir que les forces armées indiennes mènent à bien leurs missions, exploitent leurs actifs dans des conditions optimales et à un prix abordable. Boeing travaille avec des clients indiens pour fournir une capacité opérationnelle et une préparation exceptionnelles pour les plates-formes de défense qui incluent les Chinook avec l’IAF.

Plus tôt cette année, Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS) Hub a été introduit. BIRDS est une initiative visant à réunir des partenaires écosystémiques pour faire de l’Inde une destination stratégique pour les services d’ingénierie, de maintenance, de réparation et de maintenance aérospatiale.

La première initiative du genre qui offre aux clients les meilleures solutions, des délais d’exécution efficaces et une valeur économique optimale, tous disponibles dans le pays

La ligne de production Chinook est-elle ouverte ?

Selon l’entreprise, ils continuent de construire des Chinook pour l’armée américaine et des clients mondiaux. Le Chinook continue d’être l’hélicoptère multimission le plus apprécié avec des capacités de levage vertical de pointe pour les forces du monde entier.

Ces hélicoptères sont-ils toujours livrés ?

Oui.

Les livraisons sont en cours pour l’avion des opérations spéciales de l’armée américaine MH-47G Block II. En dehors des États-Unis, en juin de cette année, l’armée australienne a accepté les deux premiers des quatre avions supplémentaires à sa flotte existante de 10 Chinook CH-47F, les troisième et quatrième étant attendus à la mi-2022. Les livraisons de la flotte espagnole de CH-47F Chinook modernisés ont commencé en août.

Des composants fabriqués en Inde ?

Oui.

Plusieurs fournisseurs indiens sont impliqués dans la fabrication de pièces et de composants Chinook.

Les partenaires industriels de Boeing en Inde placent la barre plus haut en devenant un élément important de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise pour certains des avions les plus avancés au monde, notamment les Chinook.

Rossell Techsys fabrique le faisceau de câbles. Tata Advanced Systems Ltd (TASL) fabrique l’ensemble couronne et cône arrière. Dynamatic Technologies fabrique des aérostructures complexes dont la rampe et le pylône arrière.

Boeing célèbre le 60e anniversaire du premier vol de Chinook

L’hélicoptère dans le cadre des célébrations de son 60e anniversaire a décollé de Philadelphie, c’est la région où ce giravion a été construit et chaque version a été progressivement améliorée.

Dans un communiqué officiel publié par la société à cette occasion, Andy Builta, vice-président de Boeing et directeur du programme H-47, a déclaré : « Cet avion est positionné pour voler pendant au moins 100 ans. Et cela témoigne du partenariat durable de Boeing, des utilisateurs de Chinook à travers le monde ainsi que de ses partenaires industriels. »

Quand les États-Unis ont-ils obtenu leur premier Chinook ?

L’armée américaine a reçu sa première livraison en 1962, et celle-ci a été envoyée trois ans plus tard au combat au Vietnam. Plus tard, la société a lancé le CH-47F, un programme de modernisation dans le cadre duquel 472 modèles antérieurs ont été convertis en une flotte essentiellement nouvelle. La capacité de levage du CH-47A d’origine a été doublée.

Le MH-47, une série modifiée de Chinook, est exploité par les forces d’opérations spéciales de l’armée américaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.