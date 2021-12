Chinook Therapeutics aide à former une entreprise de biotechnologie basée en Chine pour traiter les maladies rénales

Eric Dobmeier, président et chef de la direction de Chinook Therapeutics. (Photo de Chinook Therapeutics)

Les nouvelles: Chinook Therapeutics a annoncé mardi la formation de SanReno Therapeutics, qui fera progresser les thérapies contre les maladies rénales en Chine, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan et à Singapour. SanReno est une coentreprise à 50/50 de Chinook et un syndicat d’investisseurs dirigé par Frazier Healthcare Partners et Pivotal bioVenture Partners China.

La canalisation : Chinook développe des thérapies pour les maladies rénales chroniques rares et graves. Son principal médicament expérimental est l’atrasenten, actuellement testé dans des études de phase 3 pour la néphropathie à IgA et d’autres affections. La société de biotechnologie cotée en bourse évalue également un anticorps monoclonal, BION-1301, dans le cadre d’un essai de phase 1/2 pour la néphropathie à IgA, et développe d’autres agents.

L’accord: SanReno aura les droits exclusifs pour développer et commercialiser l’atrasentan et le BION-1301 dans les régions. En retour, Chinook détiendra 50 % des parts de SanReno et aura également droit à des paiements d’étape et à des redevances. Le syndicat d’investisseurs a investi 40 millions de dollars en échange des 50 % restants de la propriété de SanReno, qui sera basée à Shanghai. Un PDG et un directeur marketing de SanReno ont été embauchés mais n’ont pas été annoncés, et l’entreprise aura un lancement plus formel au début de 2022. Le nouvel accord fait suite à une offre publique en novembre qui a rapporté 183,5 millions de dollars à Chinook.

La citation: « La maladie rénale chronique est un problème majeur de santé publique en Chine, affectant plus de dix pour cent de la population, dont plusieurs millions de patients atteints de néphropathie à IgA. Travailler avec SanReno étendra l’accès de Chinook aux populations de patients chinois, aux principaux réseaux de leaders d’opinion et au soutien opérationnel sur le terrain », a déclaré Eric Dobmeier, président et chef de la direction de Chinook, dans un communiqué. Chinook possède des bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, à Seattle et à Berkeley, et environ 50 des 135 employés de la biotechnologie se trouvent dans la région de Seattle.

Les bailleurs de fonds: Les autres partenaires du syndicat d’investisseurs comprennent les investisseurs Chinook existants Versant Ventures et Samsara BioCapital.