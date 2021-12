Chip et Joanna Gaines ajoutent 4 nouveaux spectacles de Magnolia à leur catalogue

Chip et Joanna Gaines ont peut-être laissé Fixer Upper derrière, mais les stars de la rénovation domiciliaire sont plus occupées que jamais. Avec leur réseau Magnolia ayant été officiellement lancé via discovery+ au cours de l’été, le couple devrait offrir aux fans encore plus de titres destinés au réseau en décembre 2021.

Au lancement, Magnolia Network, Magnolia Network comprenait des émissions telles que la bibliothèque complète Fixer Upper, Magnolia Table avec Joanna Gaines, Family Dinner, The Johnnyswim Show et bien d’autres. Ce catalogue de contenu s’élargira encore plus en décembre avec la première de The Johnnyswim Show, qui suit la famille Johnnyswim alors qu’ils découvrent comment rester au travail et rester engagés à la maison après le report de leur tournée d’automne. La série, prévue pour une première début décembre, sera suivie plus tard dans le mois par Family Dinner, animé par le célèbre chef Andrew Zimmer. Les autres titres entrants incluent Restoration Road avec Clint Harp et The Established Home.

Les nouveaux titres seront disponibles sur Magnolia Network via discovery+. Discovery+ est disponible à 4,99 $ par mois avec des publicités et à 6,99 $ par mois pour un forfait sans publicité. Cependant, discovery+ propose un essai gratuit de sept jours lors de l’inscription, ce qui signifie que vous pouvez tester le service de streaming avant de vous engager. La plate-forme est disponible pour regarder sur les appareils Apple, Amazon, Google, Microsoft, Roku et Samsung. Continuez à faire défiler pour voir quels titres arrivent sur Magnolia Network ce mois-ci !

« Le spectacle Johnnyswim »

Lorsque: Vendredi 3 décembre

Synopsis: « Après le report de leur tournée d’automne, la famille Johnnyswim doit trouver comment rester au travail et rester engagée à la maison. Heureusement, le divertissement vient naturellement à ce groupe. Et quand tout le reste échoue, les bouffonneries ridicules prévalent. »

‘Dîner de famille’

Lorsque: vendredi 10 décembre

Synopsis: « L’hôte Andrew Zimmern rend visite à des familles à travers l’Amérique pour explorer comment les facettes culturelles, régionales et historiques de qui nous sommes influencent ce que nous mangeons et comment nous mangeons. »

Route de la restauration avec Clint Harp

Lorsque: Vendredi, déc. 31

Synopsis: « Le charpentier Clint Harp prend la route à la recherche d’incroyables structures historiques à travers le pays qui ont besoin d’être restaurées, tout en explorant leurs origines et en rêvant de leur avenir. »

« La maison établie »

Lorsque: Vendredi 31 décembre

Synopsis: « La designer Jean Stoffer entreprend certains de ses projets les plus ambitieux à ce jour dans sa ville natale de Grand Rapids, MI. Elle partage l’inspiration derrière ses superbes créations, ainsi que le rôle important que joue la famille dans sa vie et son entreprise. »

Quoi d’autre est disponible via Magnolia Network sur discovery+

Dans le but de raconter de « bonnes histoires », le réseau Magnolia du couple proposera 150 heures de contenu premium non scénarisé couvrant tout, de la maison à la nourriture, au jardinage, au design, à l’entrepreneuriat et aux arts. Le réseau, prévu pour le lancement d’une version linéaire traditionnelle en 2022, abrite déjà des titres tels que Fixer Upper: Welcome Home, Magnolia Table with Joanna Gaines et World’s Most Secret Homes, ainsi que la bibliothèque complète Fixer Upper, ainsi que plusieurs autres.

Pendant que les fans attendent le lancement officiel de la version linéaire traditionnelle de Magnolia Network, ils peuvent voir les titres du réseau sur discovery+. Le service de streaming abrite plusieurs grands titres, avec plusieurs nouveaux ajouts – Fruitcake Fraud, The Pioneer Woman’s Hometown: Holiday Themes, Home Town: Ben’s Workshop, et plus – à venir en décembre 2021.

