Chip et Joanna Gaines annoncent la date du lancement de Magnolia Network Linear ⋆ .

Les stars de Fixer Upper Chip et Joanna Gaines se sont associées à Discovery pour le lancement linéaire du réseau Magnolia, qui remplace le réseau DIY le 5 janvier 2022 à 21 h HNE.

Le lancement démarre avec Fixer Upper: Welcome Home, la première émission d’une série de séries originales prévues pour être diffusées sur le réseau. Les autres séries programmées incluent Magnolia Table avec Joanna Gaines, Restoration Road avec Clint Harp, Home Work, The Lost Kitchen, Family Dinner, The Johnnyswim Show, Super Dad et toute la bibliothèque Fixer Upper cinq saisons.

Les favoris des fans existants de DIY Network rejoindront également la liste de Magnolia, y compris les nouvelles saisons de Maine Cabin Masters, Barnwood Builders, Restoring Galveston et Bargain Mansions.

Magnolia a été initialement lancé plus tôt cette année sur la plate-forme de streaming Discovery Plus et l’application Magnolia dédiée. Le service présentait plus de 150 heures d’émissions non scénarisées liées à la maison, au design et au jardinage. Cependant, le plan a toujours été de se développer en un réseau câblé linéaire.

« Il n’y a pas si longtemps, regarder la télévision signifiait passer du temps ensemble en famille. C’était un endroit où les gens de tous âges pouvaient se réunir et être informés, divertis et inspirés par le genre de programmation honnête et authentique qui rapproche les gens », ont déclaré Chip et Joanna Gaines. « C’est ce que nous avons décidé de construire avec Magnolia Network.

Le couple, qui s’est fait connaître dans la série Fixer Upper de HGTV, a ajouté : “Nous avons été émerveillés par les histoires et les conteurs que nous avons trouvés, des personnes dont la vie est la preuve vivante que notre monde est plein de beauté, d’espoir, de courage et curiosité. Nous avons hâte de voir ces histoires prendre vie sur le câble en janvier, et nous avons bon espoir quant à l’impact que cela pourrait avoir – pour aider à récupérer le meilleur de ce que peut être la télévision.

La présidente mondiale de Magnolia, Allison Page, a déclaré : « C’est un moment passionnant d’amener ce réseau sur la plate-forme même qui a présenté Chip and Jo au monde il y a à peine huit ans. De la maison et du design, à la nourriture et au jardin, aux histoires inspirantes et édifiantes de toutes sortes, nous introduisons une nouvelle marque de style de vie définie par l’authenticité, la beauté et la vulnérabilité.

Les téléspectateurs ayant un abonnement DIY Network actif dans leur forfait TV linéaire existant auront automatiquement accès à Magnolia Network le 5 janvier. Ceux qui ne sont pas actuellement abonnés à DIY Network dans le cadre de leur forfait TV linéaire existant peuvent contacter leurs fournisseurs respectifs pour plus d’informations sur comment ajouter DIY Network avant le déménagement.