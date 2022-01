Chip et Joanna Gaines lancent Magnolia Network sur la chaîne câblée précédente

Le réseau Magnolia de Chip et Joanna Gaines est officiellement lancé. La coentreprise très attendue des anciennes stars de Fixer Upper avec Discovery sort officiellement sur les écrans de télévision mercredi à 21 h HE, lorsque le réseau DIY existant est rebaptisé Magnolia Network. L’interrupteur démarre avec la première du câble de Fixer Upper: Welcome Home.

Le redémarrage de l’émission HGTV a présenté ses quatre premiers épisodes sur discovery + l’année dernière, et n’est que l’une des nombreuses émissions originales de Magnolia Network qui seront diffusées en première au cours des premiers mois de la chaîne en direct à la télévision. En janvier, recherchez des émissions telles que Magnolia Table avec Joanna Gaines, Restoration Road avec Clint Harp, Home Work, Family Dinner, The Johnnyswim Show, Mind for Design et Zoë Bakes, ainsi que cinq saisons de l’original Fixer Upper.

En février, Magnolia Network lance deux autres séries originales, Super Dad et The Lost Kitchen, ainsi que la deuxième saison de Magnolia Table. En mars, la saison 3 de Magnolia Table fait ses débuts, ainsi que trois nouvelles séries – Ranch to Table, Inn the Works et Homegrown. Beaucoup de ces séries originales sont déjà disponibles en streaming sur discovery+ pour les abonnés.

Un certain nombre d’émissions de DIY Network feront également le saut vers Magnolia Network avec le changement de marque, y compris les nouvelles saisons de Maine Cabin Masters, Barnwood Builders, Restoring Galveston et Bargain Mansions ainsi que des épisodes de This Old House, le favori des fans. Les abonnés au câble qui ont déjà DIY Network dans leur forfait auront automatiquement accès à Magnolia Network, selon un communiqué de presse, et les personnes qui n’ont pas DIY peuvent contacter leurs câblodistributeurs pour ajouter le nouveau réseau à leur forfait.

La famille Gaines travaille depuis longtemps à la diffusion de son réseau Magnolia à la télévision. « Il n’y a pas si longtemps, regarder la télévision signifiait passer du temps ensemble en famille. C’était un endroit où les gens de tous âges pouvaient se réunir et être informés, divertis et inspirés par le genre de programmation honnête et authentique qui rapproche les gens. Chip et Joanna ont déclaré dans un communiqué de presse en décembre. « C’est ce que nous avons entrepris de construire avec Magnolia Network, et nous avons été émerveillés par les histoires et les conteurs que nous avons trouvés, des personnes dont la vie est la preuve vivante que notre monde est plein de beauté, d’espoir, de courage et de curiosité . Nous sommes impatients de voir ces histoires prendre vie sur le câble en janvier, et nous avons bon espoir quant à l’impact que cela pourrait avoir – pour aider à récupérer le meilleur de ce que la télévision peut être. «