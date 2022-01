Chip et Joanna Gaines ‘Magnolia Network Scrubs série ‘Home Work’ après la surface d’allégations frustrantes

Le réseau Magnolia a peut-être déjà rencontré un problème quelques jours avant de se lancer à la place du réseau DIY. Chip et Joanna Gaines ont pris de l’importance avec Fixer Upper et sont rapidement devenues des superstars du royaume HGTV. Ils ont quitté le réseau et la série avant de parler du fait que le couple dirigeait son propre réseau avec sa propre offre étendue d’émissions.

Alors que le réseau est devenu une réalité, le lancement a été contraint de s’adapter en raison de la pandémie de COVID-19, avec un lancement de streaming en premier alors que le réseau de télévision se réunissait lentement alors que le réseau de bricolage fermait sa boutique.

Pourtant, le lancement n’a pas été sans problèmes. La dernière concerne l’une des nouvelles séries de Magnolia Network, avec des allégations obligeant le réseau à retirer l’émission de son programme deux jours avant le lancement.

Home Work a été touché par des allégations de travail de mauvaise qualité et de surfacturation par les hôtes, révélées par deux propriétaires liés à la série. L’émission était disponible sur l’onglet Magnolia Network sur Discovery + et aurait fait ses débuts sur le câble cette semaine. Maintenant, le spectacle est dans l’air.

Home Work met en vedette Andy et Candis Meredith, basés dans l’Utah, qui rénovent des maisons dans l’État. Le spectacle aurait été l’idée de Joanna Gaines et certains ont même vu la série comme l’héritière de l’empire Fixer Upper. Les Merediths sont également apparus sur Old Home Love sur HGTV avant que la nouvelle série ne soit dévoilée. Les allégations ont commencé à sortir mercredi avec certains accusant les Merediths de travail surfacturé de mauvaise qualité par ceux présentés dans l’émission.

Le couple a nié les accusations et leur a adressé une déclaration sur Instagram. « Nous avons toujours essayé de donner tout ce que nous avons pour rendre heureux tous ceux avec qui nous travaillons », a déclaré le couple. « Nous pouvons seulement dire qu’il y a deux côtés à chaque histoire. »

Le réseau Magnolia, par l’intermédiaire de la présidente Allison Page, a publié une déclaration sur la série et les Merediths, plaidant l’affaire en public et décidant de retirer la série de la programmation.

« Magnolia Network est conscient que certains propriétaires ont exprimé des inquiétudes concernant les projets de rénovation entrepris par Candis et Andy Meredith. Au cours des derniers jours, nous avons appris des informations supplémentaires sur l’ampleur de ces problèmes et nous avons décidé de retirer Home Work du Magnolia. Le réseau s’aligne dans l’attente d’un examen des réclamations qui ont été faites », indique le communiqué.

Les accusations contre le couple et la série incluent un travail de 2019 impliquant une rénovation de cuisine, dont les coûts ont grimpé à 25 000 $ lors de l’enregistrement de l’émission. « Cela a pris cinq mois et lui a coûté plus de 39 000 $. Elle a affirmé qu’une grande partie de cet argent avait été dépensée pour résoudre les problèmes créés par la rénovation », écrit Deadline.