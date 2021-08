Chip Gaines a gagné un total énorme pour St. Jude en devenant chauve

La star de Fixer Upper Chip Gaines a collecté plus de 500 000 $ pour le St. Jude Children’s Research Hospital juste en devenant chauve. Gaines a laissé pousser ses cheveux au cours de l’été, puis les a coupés vendredi pour aider à sensibiliser à la campagne de financement de St. Jude. Gaines a fait don de ses cheveux à Children With Hair Loss, une organisation qui fournit des perruques aux enfants.

“WOW… plus de 425 000 $ amassés pour [St. Jude]!! Nous sommes complètement époustouflés par la façon dont vous vous êtes tous réunis pour contribuer à cette organisation incroyable”, a écrit Gaines sur Instagram samedi, à côté d’une vidéo montrant sa transformation capillaire. Gaines et sa femme, Joanna Gaines, ont également fait un don pour apporter “Merci à tous d’avoir participé avec nous à cette semaine puissante qui aura sans aucun doute un impact durable sur d’innombrables vies”, a écrit Gaines. .

“Wow, ça a l’air bien ! Nous sommes très reconnaissants pour l’incroyable générosité de tous ceux qui ont contribué à aider les enfants de St. Jude”, a écrit le personnel de St. Jude sur le message de Gaines. Beaucoup d’autres l’ont félicité pour sa philanthropie. “Ce qui est merveilleux avec les Gaines, ce n’est pas seulement qu’ils parlent, ils marchent. Vous ne trouvez plus beaucoup de gens comme ça”, a écrit un fan. “Génial ! Et le nouveau look a l’air plutôt bien”, a commenté un autre.

Gaines a montré ses cheveux mi-longs lors d’une apparition dans le Today Show avec Joanna en juillet. Ils étaient censés parler du lancement du réseau Magnolia, mais le sujet des cheveux a dominé la discussion. “Personne ne peut être d’accord sur quoi que ce soit”, a-t-il plaisanté à propos de ses cheveux. « Vous êtes soit dans ce camp, soit vous êtes dans ce camp. Eh bien, Twitter est très similaire à cet égard avec mes cheveux. C’est soit vous aimez ça, soit vous (le détestez).

Joanna a dit à Savannah Guthrie et Hoda Kotb que les longs cheveux avaient “poussé sur moi”, mais elle savait que cela ne durerait pas longtemps. “Je pense que ça va me manquer, c’est sûr”, a-t-elle déclaré. Bien qu’il prévoyait de le couper pour la charité, Gaines a déclaré que la décision de faire pousser ses cheveux longs est intervenue pendant la pandémie de coronavirus. Il a juste décidé de faire bouger les choses et de les laisser grandir.

“J’aime continuer à apporter des situations de type bucket lister dans ma vie et je me disais, hé, quand je mourrai, je vais dire:” Vous vous souvenez de cette saison où j’avais les cheveux longs? “”, a déclaré Gaines. “Et quand je serai chauve comme une chauve-souris ici quelques mois après l’avoir rasé – littéralement, chauve comme une lame de rasoir – alors je dirai que je n’ai jamais été chauve auparavant non plus.” Gaines s’était déjà coupé les cheveux pour un avantage de St. Jude en 2017.

Gaines, 46 ans, et Joanna, 43 ans, ont cinq enfants, Drake, 16 ans ; Ella Rose, 14 ans ; duc, 13 ans ; Emmie Kay, 11 ans ; et Crew, 3. Bien que le lancement de leur réseau Magnolia ait été retardé jusqu’en janvier 2022, une partie de leur programmation est déjà disponible sur Discovery+. Plusieurs nouveaux spectacles de Magnolia sont sortis en août, notamment For the Love of Kitchens, Ranch to Table, Point of View: A Designer Profile et Self Employed.