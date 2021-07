Chip Gaines révèle ce qui a « pimenté » sa vie amoureuse avec sa femme Joanna

Chip Gaines a récemment parlé de sa vie amoureuse avec sa femme, Joanna Gaines et a révélé quelque chose qui « pimentait » les choses pour eux. Lors d’une interview avec Extra, Chip a mentionné un voyage d’anniversaire que lui et Joanna ont fait au Mexique cette année. Il semble que les vacances aient été idéales pour leur vie romantique, alors que Chip faisait l’éloge du maillot de bain de sa femme. “Avez-vous vu Jo dans son maillot de bain ? Quel renard”, a déclaré Chip, se référant à une vidéo que Joanna a publiée sur Instagram.

“J’ai zoomé là-dessus et mes yeux sont presque sortis de ma tête”, a poursuivi Chip. “C’est mon fond d’écran. Si vous regardez mon téléphone, à chaque fois qu’elle appelle, c’est elle en maillot de bain au Mexique.” Chip et Joanna sont mariés depuis 2003 et ils partagent cinq enfants ensemble. Ils ont toujours été assez francs au sujet de leur relation, Chip ayant récemment déclaré à Access que le divorce “n’est pas vraiment une option pour nous”.

“Notre super pouvoir est que Jo et moi ne sommes pas des lâcheurs”, a-t-il poursuivi. “Je veux dire, jeter l’éponge n’est pas quelque chose qui me vient honnêtement à l’esprit, et je dirais que cela s’est produit assez tôt dans notre relation.” Chip a expliqué que lui et Joanna ont eu “plusieurs occasions de démissionner”, comme lors de la crise du logement il y a un peu plus de dix ans, mais que s’éloigner l’un de l’autre “n’était tout simplement pas dans notre ADN”.

Chip a en outre expliqué: “Alors maintenant, je pense que nous avons pris cela et réalisé que c’est comme si vous ne pouviez jamais perdre si vous n’arrêtez pas et que Jo et moi continuons à nous présenter jour après jour.” Il a ajouté que ce n’est pas toujours facile, mais ils se sont engagés à continuer à travailler sur leur relation quoi qu’il arrive. “Parfois, c’est juste et parfois non, mais nous continuons à mettre un pied devant l’autre”, a déclaré Chip.

Dans la vie professionnelle du couple, ils ont de quoi se réjouir puisqu’ils viennent de lancer leur propre réseau, Magnolia Network. “Depuis le début, notre objectif pour Magnolia Network a été de raconter de bonnes histoires. Des histoires qui nous rassemblent, nous inspirent et nous encouragent tous à essayer quelque chose de nouveau. Des histoires qui sont racontées de manière authentique”, ont déclaré les anciennes stars de Fixer Upper. dans un communiqué de presse.

“Notre plan a évolué en cours de route, mais notre vision originale pour ce réseau est restée la même”, ont-ils poursuivi. “Et c’est notre désir constant de créer un espace, que ce soit dans un environnement de streaming ou à la télévision linéaire, où les gens qui regardent une émission sur notre réseau repartent avec l’impression que c’était du temps bien dépensé. À cette fin, avant le lancement linéaire de l’année prochaine , nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec discovery+ alors que nous lançons MAGNOLIA, une expérience de marque numérique entièrement immersive.”