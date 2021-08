Chip Roy devrait être arrêté pour le meurtre de Ted Lieu sur Twitter au cours d’une recrudescence de vaccins – RedState ⋆ .

in

Normalement, je n’écris pas les types de pièces “‘XXX’ détruit ‘XXX'” sur Twitter”. Mais quand je le fais, c’est quand le smackdown est trop délicieux pour être ignoré. Le représentant Chip Roy (R-TX) a figuré en tranches et en dés le représentant Ted Lieu (D-CA) lors d’un récent échange sur Twitter au sujet des vaccinations.

Vendredi, le représentant Roy a publié un tweet déclarant qu’il “ne se conformerait pas à un mandat de vaccin, à un passeport de vaccin ou à une autre coercition de vaccin”.

Je ne me conformerai pas à un mandat de vaccination, à un passeport de vaccination ou à toute autre contrainte de vaccination. #ChoisirLiberté #SantéLiberté – Chip Roy (@chiproytx) 6 août 2021

Le tweet de Roy était une réponse à une récente poussée des démocrates et des médias militants pour promulguer des exigences obligatoires en matière de vaccins et de masques en réaction à la propagation de la variante COVID-19 Delta. Apparemment, le représentant Lieu n’a pas approuvé le tweet de Roy et a choisi de souligner que le Texas “exige des vaccins tels que le vaccin contre la polio si un enfant veut aller à la garderie ou à l’école”.

Je note simplement que le Texas impose des vaccins comme le vaccin contre la polio si un enfant veut aller à la garderie ou à l’école. Parce que nous voulons tous être libérés de la polio. #Choisissez la Liberté https://t.co/v5PK8ArJJi – Ted Lieu (@tedlieu) 7 août 2021

C’est à ce moment-là que Roy a décidé de massacrer Lieu comme la mariée a massacré le gang Crazy 88 dans “Kill Bill”.

Roy rétorqua :

Oh, tu m’as eu. Je dirai à mon père – qui avait la polio – que l’expert autoritaire Ted Lieu sait ce qui est le mieux pour nous (et ignore les exemptions médicales et religieuses pour la plupart des mandats vaccinaux, ainsi que le fait que ce vaccin a environ 7 mois).

Oh, tu m’as eu. Je dirai à mon père – qui avait la polio – que l’expert autoritaire Ted Lieu sait ce qui est le mieux pour nous (et ignore les exemptions médicales et religieuses pour la plupart des mandats vaccinaux, ainsi que le fait que ce vaccin a environ 7 mois). #HealthcareFreedom https://t.co/37Py9w8gtF – Chip Roy (@chiproytx) 7 août 2021

Je veux dire, Roy aurait pu être un peu plus facile avec le gars. Lieu a peut-être été déplacé, mais adopter une version aussi vicieuse d’une peine de mort virtuelle comme celle-ci semble être un peu dur, n’est-ce pas ?

Néanmoins, Roy exprimait seulement ce que la plupart des Américains ressentent : les vaccins ne devraient pas être obligatoires. Une vérité gênante pour les démocrates est le fait que la majorité des Américains pensent que les gens devraient pouvoir choisir de prendre le jab ou non.

En effet, le Trafalgar Group a récemment publié les résultats d’un sondage démontrant qu’une écrasante majorité d’Américains pensent que prendre le vaccin devrait être un “choix personnel”. Ce qui est pire pour les « experts autoritaires » comme Ted Lieu, c’est que même une majorité de démocrates (58,7 %) étaient d’accord avec cette opinion.

Comme c’est typique des démocrates – surtout ces derniers temps – ils sont déconnectés du public américain. Alors qu’ils peuvent vouloir nous faire croire que le pays est conforme aux pulsions autoritaires de l’extrême gauche, étude après étude révèle que ce n’est pas le cas.

Malheureusement pour les gauchistes comme Lieu, ils ne peuvent tout simplement pas s’en empêcher. Mais bon, s’ils veulent s’aliéner la majeure partie du pays, qui sommes-nous pour les arrêter ?