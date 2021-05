Chip Roy envisage de défier Stefanik pour le spot de Cheney ⋆ .

Maintenant qu’ils ont retiré l’un des derniers vrais républicains de son rôle de leader, les vautours ont commencé à encercler le siège encore chaud de Liz Cheney pour saisir son rôle pour eux-mêmes. Elise Stefanik, dont la prise de pouvoir flagrante était si évidente pour même ses propres partisans, a pris sa tâche sur Twitter.

Mais un autre concurrent est apparu comme un remplaçant possible pour Cheney. Le représentant du Texas, Chip Roy, serait en train de réfléchir à la décision de jeter son chapeau dans le ring pour examen.

WASHINGTON, DC – 12 JUILLET: Le représentant Chip Roy (R-TX) témoigne devant une audience du comité de surveillance et de réforme de la Chambre sur «la politique de séparation des enfants de l’administration Trump: allégations étayées de mauvais traitements». 12 juillet 2019 à Washington, DC. L’audience vient juste avant une opération planifiée de plusieurs jours d’immigration et de contrôle des douanes (ICE) visant à arrêter des milliers de familles d’immigrants sans papiers dans plusieurs villes des États-Unis (photo de Win McNamee / .)

Roy a systématiquement voté avec Trump près de 90% du temps, éclipsant le record de vote de Stefanik de 77%. Fait intéressant, Liz Cheney a voté avec l’ancien gars environ 93% du temps, mais des choses embêtantes comme les faits et les mathématiques n’ont jamais empêché les républicains de se frayer un chemin sur quiconque, selon eux, leur causait trop de problèmes. Roy et d’autres républicains ont fait part de leurs inquiétudes concernant le bilan de vote de Stefanik, qui est également plus modéré que celui de Cheney.

Mais Roy n’a pas non plus eu peur de critiquer ouvertement Trump, c’est pourquoi il pourrait ne pas aller de l’avant avec sa poursuite à la suite de la destitution de Cheney. Lorsque Trump a fait face à sa deuxième mise en accusation, Roy a déclaré que Trump «méritait une condamnation universelle pour ce qui était clairement une conduite irréprochable – faire pression sur le vice-président pour qu’il enfreigne son serment à la Constitution pour compter les électeurs.» Même ainsi, Roy a voté contre la deuxième destitution de Trump, contrairement à Cheney, fondant sa décision sur le genre de précédent qu’il pensait que cela créerait pour un discours politique.

NOUVEAU: Le représentant Chip Roy, membre du Freedom Caucus de droite, lance un défi à Stefanik pour remplacer Cheney. «Si le poste doit être pourvu, alors ce doit être une course disputée – pas un couronnement», dit son spox. Déclaration complète: pic.twitter.com/zlxEKwKCof – Andrew Solender (@AndrewSolender) 12 mai 2021

Stefanik a rapidement gravi les échelons pour devenir le candidat le plus sérieux à la troisième place à la direction de la Maison républicaine, principalement pour être un fervent partisan de l’ancien gars. Elle a remporté l’approbation de Trump lui-même ainsi que le soutien du leader du GOP à la Chambre, Kevin McCarthy.

Roy a envoyé mercredi une note à ses collègues républicains s’opposant à la campagne de Stefanik pour devenir le nouveau président de la conférence du GOP, accusant le républicain du nord de l’État de New York de faire campagne en tant que républicain, mais “ensuite voter pour et faire avancer le programme des démocrates une fois assermenté.”

«Il y a de vieux dictons au TX sur trouver toute la corde au TX et obtenir un grand chêne. Vous savez, nous prenons la justice très au sérieux et nous devons le faire. Rassemblez les méchants. Le représentant Chip Roy glorifiant les lynchages lors d’une audience sur la violence contre les Américains d’origine asiatique pic.twitter.com/c0NXzL6kxQ 03 – enregistrer la DEMOCRATIE (@VippusaO) 12 mai 2021

«Par conséquent, avec tout le respect que je dois à mon amie, Elise Stefanik, contemplons le message que les dirigeants républicains sont sur le point d’envoyer en se précipitant pour couronner un porte-parole dont le bilan de vote incarne une grande partie de ce qui a conduit au coup de pied de 2018 que nous avons reçu par les démocrates, »A écrit Roy dans le mémo.

Elise Stefanik: “J’ai vu Goody Cheney avec le diable.” – Elie Mystal (@ElieNYC) 12 mai 2021

Stefanik devrait participer à un forum mercredi soir organisé par le Pro-Trump House Freedom Caucus où elle sera confrontée à une multitude de questions sur son bilan de vote et ses projets si elle dirige la conférence du GOP.