Chip Roy: les républicains doivent «se lever» et bloquer la résolution du budget sur le mandat de vax «inconstitutionnel»

Le représentant Chip Roy (R-Texas) appelle les républicains au Congrès à essayer de bloquer un vote de résolution continu le mois prochain qui maintiendrait le gouvernement financé au-delà de la date limite du 3 décembre pour protester contre le mandat de vaccin du président Joe Biden.

En septembre, la Chambre et le Sénat ont adopté une résolution continue de financer le gouvernement jusqu’à la nouvelle date limite du 3 décembre.

« Nous avons besoin que les républicains se lèvent et disent que nous n’allons pas financer le gouvernement le 3 décembre avec une résolution continue si ces mandats restent en place », a déclaré à Fox News Roy, un critique virulent des politiques de Biden.

« J’appelle donc mes collègues à rester fermes et à ne pas financer le gouvernement qui va faire de la propagande sur nos enfants et mettre en place ces mandats inconstitutionnels. »

L’appel de Roy intervient après que le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a présenté un projet de loi interdisant les mandats de vaccination pour les enfants, et après que 27 États ont déposé des poursuites contre l’administration Biden pour le mandat. Des groupes d’entreprises, des employés fédéraux et privés ont également poursuivi.

Le mandat ordonne aux entreprises de 100 employés ou plus d’exiger de leurs employés qu’ils reçoivent les vaccins COVID ou subissent des tests hebdomadaires avant le 4 janvier. Les personnes qui poursuivent soutiennent que c’est inconstitutionnel, entre autres plaintes.

Samedi, la Cour d’appel du cinquième circuit a temporairement suspendu le mandat dans l’attente d’un examen, statuant que « les requêtes donnent lieu à croire qu’il existe de graves problèmes statutaires et constitutionnels avec le mandat ».

Lundi, la Maison Blanche a déclaré que les entreprises devraient ignorer la décision de justice.

« Nous pensons que les gens ne devraient pas attendre », a déclaré à la presse l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. « Ils devraient continuer à aller de l’avant et s’assurer qu’ils font vacciner leur lieu de travail. »

Roy a également critiqué Pfizer pour avoir comparé les enfants qui participent aux essais de médicaments COVID aux « super-héros » dans une publicité qu’il a récemment publiée. Il s’est également engagé à ne jamais prendre d’argent au géant pharmaceutique.

« Je m’engage à ne prendre aucun argent de Pfizer », a tweeté Roy. « D’autres devraient se joindre à moi dans cet engagement. Joe Camel rougit – car avec 36 milliards de dollars de ventes de vaccins, Pfizer cible les enfants avec la campagne « vous êtes un super-héros pour le vaxxing ». Assez. »

Roy a retweeté un message de l’animateur de Newsmax et ancien conseiller de Trump, Steve Cortes, qui comprenait un lien vers l’annonce. « Cette vidéo Pfizer est une propagande de niveau supérieur », a écrit Cortes. « Injecter à des masses d’enfants un tout nouveau traitement, sans données à long terme sur les effets, pour une maladie qui ne constitue pas une menace statistique matérielle pour eux… est non scientifique, sans précédent et contraire à l’éthique. »

« Les super-héros sont de toutes tailles », a tweeté Pfizer dans une introduction à sa publicité. « Regardez de vrais enfants exprimer leurs remerciements à leurs super-héros ; les volontaires de l’essai clinique du vaccin #Covid19 âgés de 5 à 11 ans. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les participants à l’essai et leurs familles.

La publicité met en scène de jeunes enfants vêtus de costumes de super-héros et est racontée par un enfant qui dit: « Nous voulons tous être des super-héros, et les héros les plus importants sont ceux qui aident les autres. »

La FDA a approuvé l’autorisation d’utilisation d’urgence pour les injections Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, et peu de temps après, le CDC a recommandé que les enfants reçoivent les injections.

Selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation, seulement 27 % des parents d’enfants de ce groupe d’âge ont déclaré qu’ils étaient « impatients de se faire vacciner » pour leur jeune enfant ; un tiers ont dit qu’ils attendraient ; 30% ont dit qu’ils ne feront pas participer leurs enfants à un essai expérimental de médicament.

En plus de la publicité pour les super-héros, Big Bird de Sesame Street a annoncé qu’il avait reçu les clichés COVID.

Big Bird a tweeté : « J’ai reçu le vaccin COVID-19 aujourd’hui ! Mon aile me fait un peu mal, mais cela donnera à mon corps un coup de pouce protecteur supplémentaire qui me gardera, ainsi que les autres, en bonne santé. Mme @EricaRHill a même dit que je reçois des vaccins depuis que je suis un petit oiseau. Je n’en avais aucune idée! »

Cruz a critiqué cette décision en tweetant : « La propagande du gouvernement… pour votre enfant de 5 ans ! »

En réponse à Big Bird, le président Joe Biden a tweeté : « Bien à vous, @BigBird. Se faire vacciner est le meilleur moyen d’assurer la sécurité de tout votre quartier. »