Chip Roy se joint à MTG pour exiger la destitution de Biden et cite la crise frontalière comme raison ⋆ 10z viral

in

Le représentant américain Chip Roy (R-TX) est devenu le deuxième républicain au Congrès à exiger la destitution du président Joe Biden, rejoignant le représentant américain Marjorie Taylor Greene (R-GA), qui l’a fait à plusieurs reprises.

Roy est allé plus loin et a également appelé à la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et a cité la crise frontalière comme raison pour éjecter les deux de la fonction publique.

Dans une interview avec Fox News, Roy a expliqué: «Au cours des derniers mois, le président Biden et le secrétaire Mayorkas ont refusé de manière flagrante et constante de remplir leur devoir constitutionnel de veiller à ce que les lois sur l’immigration soient fidèlement exécutées, comme l’exige l’article II, mettant en danger d’innombrables vies américaines et étrangères dans le processus.

Dans un fil Twitter, Roy a donné les chiffres à la frontière sud jusqu’en juillet et a noté que « 1,3 million pour l’exercice 21 jusqu’à présent » est le « plus grand nombre de rencontres mensuelles depuis 2000 » et que le « total est plus grand que chaque total annuel. depuis FY21.

Jesse Kelly de Newsmax a retweeté Roy et a déclaré: «Ce que Joe Biden fait à notre frontière est inattaquable. C’est plus impénétrable que le Watergate. C’est une attaque contre la souveraineté de l’Amérique et cela vient du bureau ovale. Les républicains devraient passer à la destitution après 2022. »

Roy a répondu à Kelly et a dit : « Co-sponsor. #ImpeachBiden #ImpeachMayorkas.

Co-sponsor. #ImpeachBiden #ImpeachMayorkas https://t.co/8zuIkXDB0m – Chip Roy (@chiproytx) 2 août 2021

Dans une interview avec Newsmax, Roy a déclaré que la crise « met en danger les Texans, met en danger les éleveurs, met en danger notre pays avec l’afflux d’opioïdes et les cartels ont un contrôle opérationnel. Vous avez des milliers d’immigrants qui sont dans ces conditions horribles, qui risquent leur vie et qui sont maltraités par des cartels.

«Nous devrions destituer Mayorkas, nous devrions envisager de destituer le président Biden. Ils n’exécutent pas fidèlement les lois des États-Unis, ils le font à dessein. Ils mettent les Américains en danger, ça suffit », a poursuivi Roy.

Roy a déclaré, exaspéré: «Le peuple américain l’a eu, les Texans l’ont eu, et ils peuvent tous aller en enfer. «Je pense que nous arrivons à un point en ce moment où nous devrions envisager de simplement fermer les ports d’entrée, pour envoyer un signal fort aux États-Unis que nous n’allons plus nous occuper de cela. Je pense que nous devons aller mettre notre propre main-d’œuvre à la frontière.

Greene a eu un message similaire dans un tweet lundi, renouvelant ses appels et notant que la vague se poursuivait au milieu des appels nationaux des démocrates à de nouvelles restrictions sur les coronavirus.

« Biden et Harris ont créé une crise de sécurité nationale et ils vous font payer pour cela, tout en disant aux Américains qu’ils doivent se masquer, vacciner et se préparer à se verrouiller à nouveau. #ImpeachBiden #BorderCrisis », a affirmé Greene.

Biden et Harris ont créé une crise de sécurité nationale et ils vous font payer pour cela, tout en disant aux Américains qu’ils doivent se masquer, vacciner et se préparer à nouveau au verrouillage. #ImpeachBiden #BorderCrisis https://t.co/aMjvD5cqJk – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 2 août 2021

Derniers articles de David Caron (voir tous)