Chip Roy sort contre Elise Stefanik ⋆ .

Le représentant Chip Roy (R-TX) se rend à l’étage de la Chambre à Washington, le 13 janvier 2021 (Crédit: Jonathan Ernst / .)

Le représentant Chip Roy (R., Texas) est devenu le premier républicain de la Chambre à repousser publiquement la candidature de la représentante Elise Stefanik (R., NY) à la direction de la Chambre, dans une lettre adressée mercredi à tous les républicains de la chambre.

Roy, membre du conservateur Freedom Caucus, soutient la révocation de la représentante Liz Cheney (R., Wyo.) En tant que présidente de la conférence du GOP de la Chambre, il a suggéré que le bilan de vote de Stefanik n’était pas assez conservateur pour le poste de direction.

Roy a souligné que Stefanik avait voté contre la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi du président Trump et s’est opposé à une grande partie du programme frontalier du président, y compris le financement d’un mur frontalier.

«Avec tout le respect que je dois à mon amie, Elise Stefanik, contemplons le message que les dirigeants républicains sont sur le point d’envoyer en se précipitant pour couronner un porte-parole dont le bilan de vote incarne une grande partie de ce qui a conduit au coup de pied de 2018 que nous avons reçu par les démocrates», Roy écrit dans sa note.

«Après avoir quitté l’actuel président de la conférence», a ajouté Roy, «nous devrions soit choisir quelqu’un qui reflète nos valeurs conservatrices, soit peut-être laisser le poste vacant et nous concentrer non pas sur un poste dont la plupart des gens ne se soucient pas, mais plutôt sur un programme solide basé sur défendre les Américains de la gauche radicale en reconstruisant leurs communautés.

Stefanik a reçu le soutien du représentant du président du Freedom Caucus, Jim Jordan, et a déclaré aux journalistes mardi que «nous avons beaucoup de soutien du Freedom Caucus et d’autres.

La tentative d’évincer Cheney de son poste est intervenue alors que Cheney a continué à critiquer le président Trump pour sa conduite lors de l’émeute de janvier au Capitole et pour son allégation selon laquelle les démocrates ont «volé» les élections. Cheney a réitéré ses critiques mardi, un jour avant l’élection à la présidence de la conférence.

“Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur”, a déclaré Cheney. «Je ne participerai pas à cela. Je ne vais pas m’asseoir et regarder en silence pendant que d’autres mènent notre parti sur une voie qui abandonne l’État de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.