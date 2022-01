Chipolo Card Spot apporte l’intégration Find My à votre portefeuille – .

La technologie Find My d’Apple fait sensation au CES 2022 cette semaine, même si Apple lui-même n’a pas de présence officielle au salon. Suite à l’annonce par Targus d’un nouveau sac à dos Find My, Chipolo a maintenant dévoilé un nouvel accessoire Card Spot qui intègre l’intégration avec le réseau Find My d’Apple à votre portefeuille.

Dès le départ, il est important de noter que le Chipolo Card Spot n’est pas un portefeuille en soi. Au lieu de cela, il s’agit d’un tracker en forme de carte de crédit que vous placez dans votre portefeuille existant. Ceci est similaire aux autres offres de Tile, mais le différenciateur clé est que le Chipolo Card Spot s’intègre exclusivement avec Find My.

Avec l’intégration Find My, la Chipolo Card Spot peut être associée à l’application Find My sur votre iPhone et facilement localisée à l’aide du réseau Find My. Vous pouvez également recevoir une notification lorsque vous laissez votre portefeuille derrière vous à l’aide de la nouvelle fonctionnalité « Notifier lorsque vous êtes laissé derrière » d’iOS 15.

Les autres fonctionnalités incluent :

Localiser le portefeuille : Associez votre iPhone ou iPad avec le Chipolo CARD Spot et localisez votre portefeuille à l’aide de l’application Find My. Compatible avec les dernières versions disponibles d’iOS, iPadOS ou macOS.

Jouer son: Grâce au son puissant de 105 dB du Chipolo CARD Spot, vous pouvez utiliser l’application Find My pour trouver des objets dans un rayon de 60 m.

Mode perdu: Tout élément manquant peut être mis en mode perdu et le réseau Find My informera le propriétaire lorsqu’il sera localisé. Si quelqu’un, autre que le propriétaire, trouve un Chipolo CARD Spot perdu, il peut utiliser l’application Find My sur n’importe quel iPhone pour l’identifier. Ils seront ensuite dirigés vers un site Web qui affichera un message simple et un numéro de téléphone de contact pouvant être utilisé pour le renvoyer.

Sécurité: Le réseau Apple Find My utilise un cryptage avancé pour garantir que personne d’autre, pas même Chipolo ou Apple, ne puisse voir l’emplacement du Chipolo CARD Spot.

Le point de vue de .

Je dois admettre que je suis assez excité de voir l’intégration de Find My arriver à autant de facteurs de forme et de catégories d’accessoires que possible. En fait, il commence à sembler que la décision d’Apple d’ouvrir le réseau Find My à des produits tiers pourrait être une annonce plus importante que les AirTags eux-mêmes.

Une autre chose intéressante à considérer ici est qu’Apple a annoncé une nouvelle version de son portefeuille MagSafe avec Find My l’année dernière, mais le support Find My est assez limité. Le portefeuille MagSafe ne s’intègre pas réellement à Find My, mais vous pouvez plutôt être informé du dernier emplacement connu de votre portefeuille s’il est séparé de votre téléphone.

Si vous recherchez une solution plus efficace pour ne jamais perdre votre portefeuille, le Chipolo Card Spot semble être une excellente solution. La société dit qu’elle commencera à être expédiée en février et que vous pouvez la précommander dès maintenant à partir de 35 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :