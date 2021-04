Chipolo ONE sera lancé en juin en tant que premier outil de suivi d’objets tiers avec intégration Find My

Apple a officiellement ouvert son application Find My aux produits tiers aujourd’hui avec les premiers, notamment deux vélos électriques de Van Moof, des écouteurs SoundForm de Belkin et un outil de suivi des articles de Chipolo. Et maintenant, nous avons les détails du lancement du nouveau Chipolo ONE Spot qui sera livré avec une batterie remplaçable de 12 mois, un anneau de 120 dB, et plus encore.

Chipolo a lancé son tracker d’élément ONE en 2020 au CES avec le support Siri, des notifications hors de portée gratuites et plus encore. La société a maintenant annoncé le nouveau Chipolo ONE Spot, qui sera le premier outil de suivi d’objets tiers à fonctionner avec l’application Find My d’Apple.

Créé pour les utilisateurs Apple, le Chipolo ONE Spot leur permettra de localiser non seulement les objets personnels égarés mais également manquants, que ce soit pour se promener, se rendre au travail ou voyager à l’étranger. Doté d’un design résistant à l’eau et léger du Chipolo, les utilisateurs pourront vraiment aller n’importe où et n’importe où avec la tranquillité d’esprit.

Avec l’application Find My, les utilisateurs pourront localiser des éléments, demander au ONE spot de jouer un son avec la sonnerie forte de 120 dB et de mettre les éléments manquants en mode Perdu, l’entreprise notant que le cryptage de Find My gardera les données de localisation privées et sécurisées.

Caractéristiques du Chipolo ONE Spot:

Longue durée de vie de la batterie: Une longue période de 12 mois.

Batterie remplaçable: Réduisez les déchets avec la possibilité de remplacer la batterie.

Bruit fort: Un anneau de 120 dB.

Résistant à l’eau: Pour survivre à toutes les éclaboussures inattendues.

Le prochain tracker sera disponible en « Presque noir » et ne nécessite aucun abonnement. Les précommandes commenceront en mai chez Chipolo et Best Buy avec des livraisons à partir de juin.

Chipolo n’a pas encore partagé les détails des prix, mais le ONE Spot spécial coûtera probablement plus que les 25 $ pour lesquels l’ONE original se vend.

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes lors de l’ouverture des précommandes en entrant votre e-mail sur la page produit de Chipolo ici.

