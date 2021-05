Chipolo ONE Spot tracker maintenant disponible avec l’intégration Find My, ce qui réduit le prix d’AirTag

En avril, Apple a officiellement ouvert le réseau Find My aux produits tiers avec Chipolo ONE Spot, SOUNDFORM Freedom de Belkin et les derniers vélos électriques S3 et X3 de VanMoof. Désormais, le concurrent AirTag Chipolo ONE Spot est disponible en précommande.

«Chipolo ONE Spot est l’un des premiers accessoires tiers compatibles avec l’application Apple Find My. Ajoutez-le à l’onglet Éléments de l’application Localiser sur votre iPhone ou iPad. Une fois la configuration terminée, vous pouvez le localiser dans l’application Localiser avec votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. “

Différent de l’AirTag, le Chipolo ONE Spot possède un trou pour porte-clés qui se fixe directement sur le porte-clés. Bien qu’il soit résistant à l’eau, il a un débit iPX5, ce qui signifie qu’il peut résister à un jet d’eau soutenu et à basse pression, tandis que l’AirTag a IP67, qui peut être immergé jusqu’à un mètre dans l’eau pendant 30 minutes.

Chipolo dit que ce tracker d’objets est «facile à entendre» avec un haut-parleur qui atteint 120 dB. Il dispose également d’une batterie remplaçable qui dure jusqu’à un an, similaire à AirTag.

Connecté au réseau Find My, si l’utilisateur perd un élément, il peut recevoir l’aide de «centaines de millions» d’appareils Apple avec le Chipolo ONE Spot.

Chipolo dit que son traqueur d’objets peut être attaché à des clés, des bagages ou même des jouets pour enfants. Dans l’application Find My, il est possible de localiser l’accessoire, de diffuser du son et d’activer le «Mode Perdu» afin que Find My Network avertisse l’utilisateur lorsqu’il est localisé.

Avec les précommandes à partir d’aujourd’hui, le Chipolo ONE Spot sera expédié en juin. Un pack unique coûte 28 $, tandis qu’un pack de quatre comprend la livraison gratuite et coûte 90 $.

