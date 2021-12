Chipotle est-il ouvert la veille de Noël et Noël 2021 ?

. chipotle

Si vous ne voulez pas cuisiner la veille de Noël ou le jour de Noël 2021, vous vous demandez peut-être si Chipotle est une option alternative. Alors que Chipotle est ouvert la veille de Noël (horaires limités), il est complètement fermé le jour de Noël. Voici tous les détails.

Chipotle ferme tôt la veille de Noël

Un représentant Chipotle a confirmé à Heavy que la plupart des restaurants Chipotle fermeront tôt le 24 décembre 2021 à 15h00, heure locale.

Il est important de souligner que « la plupart » des restaurants Chipotle ferment à 15h00. Vous devriez vérifier auprès de votre restaurant pour confirmer qu’ils suivent cet horaire et qu’ils ne ferment pas plus tôt ou plus tard. Vous pouvez voir une liste de tous les restaurants Chipotle dans chaque état américain (ou même au Canada ou en Europe) ici. Ou trouvez un Chipotle près de chez vous en cliquant ici. Ici, vous pouvez également commander en ligne pour le ramassage ou la livraison via le site Web de Chipotle.

Chipotle n’ouvrira pas le jour de Noël

Un représentant de Chipotle a confirmé à Heavy que la plupart des restaurants sont fermés le jour de Noël. Les restaurants rouvriront pendant les heures normales d’ouverture le 26 décembre.

Il y a encore beaucoup d’autres options pour le jour de Noël, si vous avez besoin de sortir pour manger. Par exemple, Waffle House est ouvert dans tout le pays et propose des options pour ceux qui ne veulent pas cuisiner à la maison. D’autres restaurants devraient être ouverts autour de Noël (au moins dans certains endroits, selon USA Today) : Applebee’s, Baskin-Robbins, Denny’s, Firehouse Subs, Golden Corral, Benihana, IHOP, Papa John’s, Perkins, Ruth’s Chris, Starbucks, TGI Friday’s, Burger King, McDonald’s, Arby’s, Sonic, Popeyes, Wendy’s et plus encore.

Promotions Chipotle

La bonne nouvelle est que les magasins rouvriront le lendemain de Noël. Et les délicieuses offres Chipotle seront à nouveau disponibles, y compris le barbecue, le poulet, le steak, les carnitas, les légumes et plus encore.

Chipotle offre actuellement des frais d’expédition de 0 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel DELIVER lors du paiement en ligne via le site Web de Chipotle, jusqu’au 1er janvier 2022, dans les magasins participants. Chipotle propose également désormais une « commande en une seule touche » où vous pouvez ajouter un article à votre sac au fur et à mesure. Un exemple est le bol d’agneau du joueur de Cowboys CeeDeeLamb, qui comprend du riz blanc, un demi-poulet / un demi-steak, du fromage supplémentaire, du fromage blanc et de la sauce tomate fraîche.

Si vous rejoignez Chipotle Rewards, vous pouvez gagner des points pour de la nourriture gratuite dans les restaurants Chipotle. Vous gagnerez des points avec vos achats que vous pourrez utiliser pour de la nourriture ou des marchandises, et vous recevrez une surprise spéciale pour votre anniversaire. Il y a aussi des jours où vous gagnez plus de points ou vous pouvez obtenir des points bonus pour essayer quelque chose de nouveau.

Chipotle propose également des produits que vous pouvez obtenir si vous aimez vraiment la marque.

Chipotle a été fondée par Steve Ells en 1993 avec le premier restaurant à Denver, Colorado. Le deuxième magasin a ouvert ses portes en 1995. Le père d’Ells a investi 1,5 million de dollars dans le magasin, puis Ells a levé 1,8 million de dollars supplémentaires. Il a conservé 16 sites dans le Colorado avant de vendre une partie de ses actions à McDonald’s en 1998, lorsqu’ils ont acheté une participation minoritaire. Chipotle a fait son introduction en bourse en 2006 et le titre était en hausse de 100 % le premier jour. Ells a démissionné en mars 2020 de son poste de président et a quitté le conseil d’administration, après avoir démissionné de son poste de PDG en 2018.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : Messe du réveillon de Noël 2021 : Comment regarder le Live Stream ?