Chipotle offre des burritos et des bitcoins pour la journée nationale du burrito – .

Il existe de nombreuses façons d’attirer l’attention sur votre entreprise, mais donner un tas de bitcoins doit être en haut de la liste. C’est exactement ce que Chipotle a annoncé qu’il ferait pour la Journée nationale du burrito, qui tombe le jeudi 1er avril. Cela peut ressembler à une farce du poisson d’avril, mais cela semble être réel.

Afin de célébrer les dernières vacances insensées de nourriture et de boissons, Chipotle s’est associé à Stefan Thomas, fondateur et PDG de Coil, pour créer un jeu interactif appelé «Burritos or Bitcoin» qui chargera les joueurs d’effectuer une mission de sauvetage «chiptocurrency». et déchiffrer le code sur son portefeuille numérique. Tout cela fait référence à une histoire virale du début de cette année sur la perte du mot de passe de Thomas pour son véritable portefeuille numérique, qui contenait 7 002 Bitcoins. Pour ceux d’entre vous qui se demandent, ce montant de bitcoin vaut 414.221.515,20 $ au moment de la rédaction.

En tout, Chipotle offrira 100000 dollars de burritos gratuits et 100000 dollars de Bitcoin. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur le site Web de Burritos ou Bitcoin le 1er avril à partir de 9h00 PT / 12h00 HE. Une fois le concours commencé, vous aurez dix essais pour deviner un code valide à six chiffres pour courir la chance de gagner un burrito gratuit ou 25000 $ dans la crypto-monnaie la plus populaire au monde. Même si vous échouez tous les dix essais, vous bénéficierez toujours d’une offre spéciale de Chipotle.

Chipotle dit que 10000 participants gagneront un burrito gratuit, 50 gagneront 500 $ en Bitcoin et 3 gagneront 25000 $ en Bitcoin.

«La journée nationale du burrito est un moment énorme pour Chipotle, car nos fans affluent traditionnellement vers nos restaurants et nos plateformes numériques pour commander leurs favoris», a déclaré Chris Brandt, directeur du marketing de Chipotle, dans un communiqué de presse mardi. «Nous sommes toujours à la recherche de moyens uniques pour améliorer la célébration, et cette année, nous offrons aux fans la possibilité d’acquérir deux actifs de grande valeur: Burritos ou Bitcoin.»

Le concours dure de 9 h 00 (heure du Pacifique) à 18 h 00 (heure du Pacifique) le jeudi, alors définissez un rappel si vous souhaitez participer.

