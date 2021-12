Chipotle présente un nouveau produit de coriandre qui pourrait dérouter les fans

Chipotle a un nouveau produit, et ce n’est pas de la nourriture. Le point chaud de la restauration décontractée introduit les soins de la peau et du corps sur le marché. Ils présentent le savon à la coriandre, qui serait fabriqué avec de vrais ingrédients. Le savon est un pain de savon 100% vrai, doté du parfum frais de coriandre que ses clients adorent, rapporte Chew Boom. Le savon est actuellement vendu 8 $. Il est maintenant disponible à l’achat sur chipotlegoods.com pour une durée limitée. Les fournitures peuvent ne pas durer longtemps et l’affaire intervient au milieu d’une saison des fêtes chargée et peut être le bas de Noël parfait.

En plus du nouveau savon à la coriandre, Chipotle a également lancé de nouveaux produits Chipotle Goods. La gamme comprend des coloris Iron dans sa gamme de teintures naturelles Chipotle Goods Avocado. La collection en boucle ouverte de vêtements de marque Chipotle est également disponible et teint avec des noyaux d’avocat recyclés de la chaîne de restaurants bien-aimée. Le fer est mélangé à la teinture d’avocat de Chipotle pour former une riche teinte gris/violet qui donne un tout nouveau look à la ligne. Tous les vêtements sont teints individuellement. Aucun des modèles de la gamme Avocado Dye n’est le même.

« Notre savon à la coriandre s’inscrit dans une tendance plus large consistant à transformer les moments numériques en expériences réelles », a déclaré Chris Brandt, directeur marketing de Chipotle, dans un communiqué concernant le lancement. « Chaque fan de Chipotle, quel que soit son côté du grand débat sur la coriandre, peut apprécier ce cadeau inspiré par les fans. »

Chipotle est l’une des premières chaînes d’idées d’établissements de restauration rapide aux États-Unis. Son principal concurrent est Qdoba Mexican Grill, qui sert des aliments similaires. Moe’s Southwest Grill, Rubio’s Coastal Grill et Baja Fresh sont également des concurrents majeurs. Mais, beaucoup continuent à affluer vers Chipotle plutôt que les autres.

La chaîne de restaurants a été fondée en 1993. McDonald’s Corporation est devenue un investisseur en 1998. Lorsque McDonald’s s’est entièrement séparé de Chipotle en 2006, la chaîne s’est agrandie et comptait plus de 500 établissements.