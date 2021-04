Chipset personnalisé Google Whitechapel GS101: tout ce que vous devez savoir

Google fabrique certains des meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter, et les appareils photo sont en grande partie ce qui distingue ses téléphones. Bien que Google n’ait pas changé le capteur matériel lui-même depuis plus de trois ans, il a pu tirer parti de ses prouesses logicielles pour fournir des photos vraiment exceptionnelles à partir de téléphones Pixel, y compris le Pixel 4a à 350 $.

Alors que Google aime se concentrer sur le logiciel en tant que différenciateur pour ses téléphones, il semble que la société se tourne maintenant vers le silicium personnalisé pour donner à Pixels un avantage supplémentaire. Les chipsets personnalisés pourraient finir par alimenter ses téléphones et même ses Chromebooks, et le premier chipset de ce type, le GS101, devrait apparaître dans le Pixel 6 plus tard cette année.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Voici tout ce que vous devez savoir sur le silicium personnalisé de Google, y compris la dégradation du matériel, les fonctionnalités de sécurité, les mises à niveau de l’appareil photo et pourquoi c’est un gros problème pour les ambitions matérielles de Google.

Sauter à:

Google GS101 devrait être à égalité avec le Snapdragon 780G

Source: Qualcomm

Bien que le matériel ne soit pas un atout majeur pour Google, la société a essayé dans le passé du matériel personnalisé avec le Pixel Visual Core et le module de sécurité Titan M qui est un pilier sur Pixels. Cependant, il s’appuie sur Qualcomm pour les chipsets qui alimentent finalement ses téléphones. Google a largement utilisé les chipsets de la série Snapdragon 700 de Qualcomm l’année dernière, mais la pénurie mondiale de puces a entravé ses plans 2021.

Avec Qualcomm incapable de répondre à la demande de sa série Snapdragon 700, Google limite le lancement du prochain Pixel 5a à seulement deux marchés: les États-Unis et le Japon. Une solution à ce problème serait que Google se lance seul et utilise du silicium personnalisé dans ses téléphones; tout comme ce qu’Apple fait avec l’iPhone, l’iPad et maintenant les MacBooks, et Samsung avec les versions mondiales du Galaxy S21 et d’autres appareils.

Google ne semble pas s’en prendre au Snapdragon 888 ou à l’Exynos 2100 avec son chipset personnalisé.

Google est sur le point de rejoindre ce club exclusif avec Whitechapel, un nom de code pour le chipset GS101. Selon 9to5Google, le chipset personnalisé devrait faire son chemin dans le Pixel 6. de cette année. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré l’année dernière que la société investirait davantage dans le matériel et que le moyen le plus simple de différencier les pixels serait d’utiliser un chipset personnalisé. .

Comme l’ont noté nos amis de XDA, le GS101 aura une conception à trois clusters composée de trois cœurs distincts. Il s’agit d’une pratique courante dans l’industrie, et l’Exynos 2100 de Samsung ainsi que le Snapdragon 888 de Qualcomm utilisent trois cœurs distincts.

Pour le GS101, Google utiliserait deux cœurs Cortex A78, deux cœurs A76 et quatre cœurs A55. Les cœurs A78 sont généralement les cœurs de performance et interviennent lors de jeux intensifs ou d’autres tâches exigeantes, les cœurs A76 sont utilisés pour les lancements rapides d’applications et les A55 sont des cœurs écoénergétiques qui gèrent les tâches quotidiennes telles que la navigation.

Le GS101 devrait trouver l’équilibre idéal entre performances et efficacité.

Du côté du GPU, on dit que le GS101 utilise une pièce standard Arm Mali, tout comme ce que fait Samsung avec ses chipsets Exynos. Si la fuite est précise et que Google finit par utiliser ces cœurs, cela met le GS101 à égalité avec le Snapdragon 780G. Qualcomm a apporté de nombreux changements à son chipset milieu de gamme 2021, passant aux cœurs Cortex A78 et débloquant de meilleurs chiffres de performances.

Bien sûr, le GS101 manque les cœurs X1 qui ont fait leurs débuts sur le Snapdragon 888, mais la plupart des utilisateurs n’ont même pas besoin (ni n’utilisent) ce niveau de performances. Pour le public intéressé par le Pixel 6, le GS101 devrait offrir des performances plus que suffisantes. Il devrait y avoir une différence notable entre le Pixel 5 alimenté par Snapdragon 765G, et je pense que c’est ce que Google cherche ici.

En ce qui concerne la fabrication du GS101, Google travaillerait avec Samsung SLSI sur le chipset. Le GS101 pourrait être fabriqué sur le nœud 5 nm de Samsung, tout comme le Snapdragon 888 et 780G, ainsi que sur l’Exynos 2100. Le nœud 5 nm devrait offrir des gains d’efficacité supplémentaires, et nous devrons attendre de voir comment le Pixel 6 résiste. cette zone.

Google GS101 dispose d’un module de sécurité intégré

Le module de sécurité Titan M sur Pixels offre une couche de sécurité supplémentaire, et il semble que Google est prêt à continuer avec le GS101. Le code Chromium fait référence à une puce Dauntless qui pourrait être un module de sécurité intégré que Google ajoute au GS101.

J’ai maintenant vu des preuves qui corroborent les prochains téléphones Pixel de Google fonctionneront sur GS101. Il aura une configuration à 3 clusters avec un TPU et quelque chose appelé “Dauntless” qui semble lié à la Citadel intégrée (puce de sécurité Titan M). https://t.co/vikLcki1SF – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 2 avril 2021

Le module de sécurité Titan M contient des informations sensibles telles que des données biométriques et authentifie l’état de démarrage des pixels. L’avantage de Google ici est qu’il peut utiliser la même puce dans les pixels et les Chromebooks, et il semble que cela continue avec le GS101.

Source: Alex Dobie / Android Central

L’un des plus gros problèmes avec les téléphones Android est les mises à jour. Apple propose cinq ans de mises à jour iOS pour iPhone, iPad et MacBook, mais vous ne trouverez nulle part près de ce niveau de garanties de mise à jour sur Android.

Cela dit, la situation s’améliore. Google fournit trois mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité pour ses pixels, et Samsung garantit désormais trois mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses téléphones phares et milieu de gamme.

Le passage de Google au silicium personnalisé pourrait signifier des mises à jour logicielles comparables à celles des iPhones.

Avec toute nouvelle mise à jour Android, le fabricant du téléphone doit travailler avec le fournisseur de puces – Qualcomm, MediaTek ou Samsung SLSI – pour s’assurer que les nouvelles fonctionnalités fonctionnent comme prévu. Des fournisseurs comme Qualcomm publient de nouveaux pilotes avec chaque nouvelle version d’Android qui intègrent les changements au niveau du matériel, et comme il n’est pas financièrement viable pour les fabricants de puces de continuer à le faire pendant cinq ans, ils ne publient des pilotes que pendant deux ou trois ans.

Cela limite finalement le nombre de mises à jour qu’un fabricant de téléphone peut déployer sur un appareil. Actuellement, Apple fournit cinq ans de mises à jour car il contrôle la pile matérielle et logicielle; il fabrique ses propres chipsets, ce qui lui permet de proposer des mises à jour à long terme.

Avec Google maintenant dans cette voie, nous verrons probablement des mises à jour à long terme à égalité avec l’iPhone. Google doit prendre en charge la situation de mise à jour sur Android, et la meilleure façon de le faire est l’intégration verticale – contrôlant à la fois le matériel et le logiciel. Google est idéalement positionné pour changer la façon dont nous voyons les mises à jour Android, et le silicium personnalisé pourrait bien être la solution pour les mises à jour garanties de cinq ans pour les pixels.

Google GS101 pourrait fournir des mises à niveau uniques de la caméra

Source: Daniel Bader / Android Central

Le matériel et les logiciels de la caméra sont un autre domaine passionnant. Le GS101 dispose d’un TPU dédié pour les cas d’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique, et ce chipset alimentera également les capacités d’image et de vidéo du téléphone. Google a établi la norme pour la photographie informatique, il est donc passionnant de voir les progrès qu’il peut faire avec du matériel personnalisé.

Nous ne connaissons toujours pas la 5G sur Google GS101

Bien que nous ayons une idée du matériel proposé avec le GS101, ce qui n’est pas clair pour le moment, c’est le modem 5G que Google finira par utiliser sur le chipset. Étant donné que Google travaille avec Samsung SLSI, un pari raisonnable serait que l’entreprise utilisera simplement un modem Samsung 5G existant sur le GS101, mais nous devrons attendre d’avoir plus d’informations.

Les États-Unis sont un énorme marché pour le matériel Pixel, et bien que nous ayons vu des téléphones 5G équipés de chipsets MediaTek et Samsung dans le pays, les variantes mmWave comportent toutes des modems Qualcomm, y compris la série iPhone 12. Google est donc dans une position unique ici, et il devrait être intéressant de voir la direction que cela prend avec la connectivité 5G.

Google GS101 devrait faire ses débuts sur le Pixel 6

Les fuites actuelles indiquent le lancement du GS101 avec le Pixel 6. Si l’histoire est une indication, le téléphone sera introduit dans le courant du mois d’octobre, il nous reste donc plusieurs mois avant d’avoir un premier aperçu du silicium personnalisé de Google.

Tout comme Apple, Google exploite également son silicium personnalisé pour un ensemble diversifié de produits, notamment des téléphones, des Chromebooks et même des appareils portables. Nous aurons probablement plus de détails à l’approche du lancement du Pixel 6, mais le fait que le téléphone soit le premier avec le chipset personnalisé de Google en fait un lancement encore plus excitant.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine?

Chaque semaine, le podcast Android Central vous apporte les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio Abonnez-vous à Spotify: Audio Abonnez-vous à iTunes: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

milieu de la route

Test du casque EPOS H3: pas tout à fait de la prochaine génération

L’EPOS H3 est un excellent casque, mais il n’est pas à la hauteur du marketing “nouvelle génération”. Si vous êtes sur le marché, cela pourrait bien vous convenir, mais vous n’avez pas besoin de faire tout votre possible pour l’acheter.