Chiquibaby révèle le sexe du bébé qu’elle attend

. Chiquibaby est dans la douce attente d’une fille.

Stephanie Himonidis, mieux connue artistiquement sous le nom de “Chiquibaby”, était plus heureuse que jamais lorsqu’elle a annoncé que le premier bébé qu’elle attendait était une fille.

Le présentateur de la télévision mexicaine a annoncé la nouvelle dans une émission spéciale récente de l’émission Telemundo «Hoy Día».

Gerardo López, le mari d’Himonidis, s’est chargé de surprendre tous les téléspectateurs de Telemundo en levant une fumée rose qui révélait de manière très originale qu’ils étaient dans la douce attente d’une fille.

«Je suis super content avec Gerardo de pouvoir partager cette nouvelle. Je tiens à vous remercier tous en tant qu’équipe et ma famille », a déclaré Chiquibaby après la publication de l’heureuse nouvelle.

«Je suis tout d’abord très reconnaissant et nous sommes bénis. Je remercie Dieu qu’il nous ait donné l’opportunité d’avoir une petite princesse à la maison, je pense que cela nous unira en tant que plus grande famille pour nous deux. Je sais que nous allons beaucoup l’aimer », a déclaré López, mentionnant à quel point il est heureux de pouvoir accueillir sa première fille avec Stephanie Himonidis.

Stephanie Himonidis a-t-elle eu l’opportunité de choisir le sexe de son premier bébé?

Stephanie Himonidis, «Chiquibaby», a récemment joué dans une édition en ligne du magazine People en Español pour révéler des détails exclusifs sur sa première grossesse.

Lors de l’entretien, la star a déclaré qu’il était impossible de choisir le sexe de son bébé, malgré le fait que c’était au départ l’une des décisions qu’elle pouvait prendre lors d’un traitement de fécondation in vitro.

«Lorsque vous effectuez la procédure de fécondation in vitro, vous pouvez décider si vous voulez savoir s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. Dans mon cas, j’avais la possibilité de choisir et je voulais savoir, je voulais choisir. À la simple heure, il n’y avait pas beaucoup de choix [risas], parce que mes embryons étaient du même sexe. Comme c’était ma première [hijo] J’avais envie de choisir, mais au final c’est un peu léger qu’ils nous ont envoyé là-bas et nous sommes heureux que ce soit une fille », a avoué Chiquibaby dans une interview à la publication américaine.

Chiquibaby a déjà un nom pour sa première fille

Chiquibaby a admis à People en Español qu’elle avait choisi le nom de son premier-né pendant les premières semaines de sa grossesse. Bien qu’elle ne l’ait pas rendue publique, l’interprète mexicaine a assuré que le nom de son premier bébé était étroitement lié à l’eau.

«Je veux me souvenir exactement quand j’ai choisi le nom, mais il était très tôt et mon mari m’a dit qu’il aimait ça aussi. La seule chose qui était discutable était le deuxième prénom, mais je pense qu’il restera avec un seul nom. Je n’ai pas voulu dire grand-chose parce que tout le monde y pense. Nous le partagerons plus tard. La seule chose que je peux vous dire, c’est que c’est un nom court et que cela a à voir avec l’eau », a déclaré le talentueux présentateur de télévision.

Stephanie Himonidis et Gerardo López accueilleront leur première fille ensemble après six ans de vœux d’amour éternel lors d’un mariage romantique au Mexique.