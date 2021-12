Chiquis a-t-elle couché avec le mari de sa mère ? Connaître sa vérité

.

Il n’y a pas de sujets tabous pour Chiquis Rivera, comme il l’a démontré dans le dernier chapitre de son podcast Chiquis and Chill diffusé lundi et qui s’intitulait « Honorer ma mère Jenni Rivera ». La chanteuse a fait face à tous les problèmes inconfortables qui hantent sa famille et a livré des détails sordides le jour où sa mère l’a accusée d’avoir couché avec son mari, l’ancien joueur de baseball Esteban Loaiza.

A l’occasion de la proximité du neuvième anniversaire de la mort de Jenni Rivera, ce 10 décembre, Chiquis a rappelé le triste épisode qui a rompu la relation étroite qu’elle avait avec sa mère, et qui l’a obligée à continuer sa vie comme si sa mère n’existait pas. . , parce que Jenni a coupé tout contact avec elle et l’a déshérité. Deux mois plus tard, le chanteur est décédé dans un accident d’avion au Mexique.

« J’ai perdu ma mère deux fois. Elle est décédée le 10 décembre 2012. Nous l’avons tous perdue ce jour-là. Mais le 2 octobre 2012, j’ai perdu ma mère avant tout le monde. Nous avons tous les deux eu un désaccord, de nombreux malentendus, de nombreuses voix toxiques autour d’elle à ce moment-là et nous ne nous sommes pas parlé. C’était une femme très forte et ses cours étaient généralement très durs », a expliqué la chanteuse de 36 ans.

L’artiste a avoué que le 2 octobre était la dernière fois qu’elle avait eu des contacts avec sa mère. « En septembre 2012, les choses sont devenues vraiment bizarres avec ma mère. Elle ne passait pas un bon moment, à la fois émotionnellement et mentalement. On s’en est tous rendu compte, mais on n’a rien dit pour ne pas la contrarier », a-t-il expliqué.

Chiquis a rapporté que ce triste 2 octobre, elle a reçu un e-mail de sa mère intitulé « Luces encendidas ». « C’était un e-mail très long et fort. Elle a dit qu’elle pouvait enfin tout voir clairement et qu’elle savait que j’avais couché avec son mari Esteban. À ce moment-là, j’étais dans un restaurant et j’ai jeté mon téléphone par terre. Je ne pouvais pas y croire, je n’arrivais même pas à finir de lire l’e-mail », a-t-il déclaré.

La première réaction de la chanteuse a été de se rendre chez sa mère et de dissiper le malentendu, mais Jenni avait déjà décidé d’empêcher tout contact. « Les portes de sa maison étaient fermées, les codes d’accès avaient été changés, je ne sais pas comment j’ai réussi à ouvrir le portail et j’ai commencé à frapper à la porte d’entrée, mais je n’ai pas pu entrer. Je me suis jeté par terre et j’ai commencé à pleurer », a-t-il déclaré.

Toutes les tentatives de Chiquis pour parler à sa mère ont été vaines. « J’ai essayé de la contacter par tous les moyens, par mail, par téléphone (…) elle m’a bloqué de partout. Je suis passé d’un accès complet à rien. Et mes frères ont pris leur parti, sinon cela leur apporterait des problèmes », a-t-il poursuivi.

Selon l’interprète de « Anyone », le coupable de la rupture entre elle et sa mère était une méchante femme qui était entrée dans la vie de Jenni quelques mois plus tôt. « Elle a commencé à jeter du poison et du mal dans ses oreilles, je ne sais pas comment elle a pu inventer toute cette histoire et ma mère n’était pas bien émotionnellement et mentalement », a-t-il expliqué.

La réponse de Chiquis à savoir s’il est vrai qu’il a couché avec Loaiza était catégorique et catégorique. « J’ai toutes les preuves pour montrer que je n’ai pas fait ça, que la nuit où elle a pensé que c’était arrivé je n’aurais pas pu le faire, j’ai tous les dossiers qui montrent que je n’ai pas pu le faire (…) C’est complètement faux que j’étais dans la pièce avec lui (Loaiza). J’ai essayé de l’expliquer à ma mère, mais elle n’a pas voulu écouter », a-t-il déclaré.

Selon l’artiste et animatrice de télévision, quelque temps plus tard, elle a ressenti le besoin d’écrire le livre Pardon, comme un moyen de dire sa vérité et d’effacer son nom en pensant à ses futurs enfants et mari. « En tant que femme, je n’aurais jamais fait quelque chose comme ça, et en tant que fille, je n’aurais pas pu faire quelque chose comme ça à ma mère non plus, aussi par peur, je la connaissais et je savais à quoi elle ressemblait », a-t-elle expliqué.

Chiquis a raconté qu’au moment de la mort de Jenni, elle comprenait seulement pourquoi Dieu l’avait confrontée à une situation si douloureuse. « J’ai réalisé que je devais vivre cela et perdre ma mère avant qu’elle ne meure pour être plus forte et pouvoir soutenir mes frères dans leur douleur. (…) J’ai toujours eu la foi que je pouvais parler à ma mère et le résoudre, mais nous n’avions pas assez de temps », a-t-il conclu.

