Chiquis admet qu’elle a brisé le cœur d’un homme

Chiquis Rivera a vécu l’amour et le chagrin. La polémique n’est pas sortie de ce domaine de sa vie, mais malgré les ruptures qu’il a subies, il s’est toujours remis pour se lancer à nouveau dans l’idylle.

Le chanteur et présentateur de télévision de 36 ans entretient actuellement une relation amoureuse avec le photographe de 29 ans Emilio Sánchez. Ils ont été vus sur des photos romantiques et profitent de la vie ensemble après avoir reconnu qu’ils avaient commencé une relation. Cependant, il y a un autre homme que l’artiste n’a pas oublié, malgré le fait que de nombreuses années se soient écoulées. Qui cela sera?

Il s’agit de son premier petit-ami, que, selon la chanteuse, elle n’a pas traité de la meilleure des manières durant la relation et qu’elle regrette aujourd’hui, car c’était un très bon homme. La révélation a fait surface sur le podcast Sin Rodeo, animé par la fashionista Jomari Goyso. Lorsqu’on lui a demandé s’il devait revoir l’un de ses partenaires et le traiter différemment : qui serait-ce, Chiquis a répondu avec conviction.

« Je reverrais mon premier petit ami. Il a été le premier à demander ma main, j’avais 21 ans et ma mère l’aimait. Je n’étais pas prêt et je lui ai brisé le cœur. C’était un homme très bon. Maintenant, il est marié, a 3 enfants et je pense toujours à lui. J’ai appris que j’étais très fort avec lui, ce que je disais devait être fait », a-t-il déclaré.

Un changement radical

La chanteuse est prête à entamer une nouvelle étape de sa vie, car elle a vendu la maison où elle vit depuis plus de 4 ans à Los Angeles, en Californie, et a pris la décision d’aller vivre à Miami, laissant derrière elle la vie qu’elle partageait avec son ex-mari, le chanteur Lorenzo Méndez, avec qui elle était depuis 4 ans, se séparant il y a plus d’un an.

« J’aime Miami. Avant, je n’aimais pas trop ça, je n’aimais pas trop la chaleur, mais je me sens très sexy dans cette ville. Je pense que je vais commencer par un appartement à Miami », a-t-il avoué sur le podcast de son ami.

Concernant ce qu’il va retirer de la maison qu’il va bientôt quitter, il dit vouloir repartir de zéro. «Je ne veux rien emporter de la maison, juste mes vêtements, et je laisserai tous les souvenirs et les fêtes que j’y ai eues, et tout ce qui est mauvais aussi. Je sais qu’il est temps pour ce changement et je sais que cela me propulsera au prochain niveau de ma vie. J’ai l’impression que j’ai besoin de me secouer », s’est-elle enthousiasmée.