Chiquis affirme que Lorenzo Méndez ne veut pas signer le divorce

. Chiquis Rivera : « Lorenzo Méndez n’a pas voulu signer le divorce »

Chiquis Rivera est toujours marié à Lorenzo Méndez. Cela a été confirmé à son arrivée à l’aéroport de Mexico, où elle a été interceptée par des journalistes qui lui ont demandé s’il était vrai que le divorce n’avait pas été prononcé car elle demandait une compensation financière.

« J’attends que vous signiez (…) J’envoie des mails presque tous les jours ; vous suppliant de signer et ils ne m’ont pas répondu. Cela fait environ quatre mois maintenant », a-t-elle déclaré à l’émission Venga la Alegría, précisant que les rumeurs qui affirment qu’elle demanderait de l’argent à Méndez ne sont pas vraies.

« Non pas du tout. Je n’ai rien à demander à personne. Dieu merci, je travaille pour mon truc. Rien à lui demander », a-t-il souligné. Lorsqu’on lui a demandé quelles seraient les raisons pour lesquelles Méndez ne signerait pas, la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera a déclaré qu’elle ne connaissait pas la raison de son action.

« Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais le divorce est quelque chose qui doit être fait », a-t-il déclaré.

Un amour controversé

Chiquis a eu une relation de 4 ans avec Lorenzo Méndez, après trois ans de relation, ils se sont mariés en juin 2019. Cependant, en septembre 2020, ils ont annoncé leur séparation. « Le cœur lourd, il les a informés que Lorenzo et moi avons décidé de nous séparer. C’était une décision mutuelle et difficile, mais nécessaire (…) Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien et l’amour qu’ils nous ont apportés, mais je demande la confidentialité en ce moment », a publié le chanteur à l’époque.

Ensuite, il y a eu des témoignages de la grand-mère de la chanteuse, Doña Rosa, qui dans son programme YouTube a déclaré que Chiquis avait révélé que Méndez l’avait battue. D’autre part, le frère cadet de Chiquis, Johnny López, a affirmé que le chanteur avait craché sur le visage de Chiquis alors qu’il était drogué.

L’interprète de « Sal de mi Vida » et ancien membre de La Original Banda El Limón, a catégoriquement démenti ces accusations. « Je n’ai jamais frappé une femme de ma vie », a-t-il déclaré dans des déclarations à l’émission Telemundo Suelta la Sopa.

Nouveau départ

Après sa rupture avec Méndez, Chiquis a reconstruit sa vie et a commencé une liaison avec le célèbre photographe de 29 ans Emilio Sánchez. Tout indique que la relation se passe très bien, ils se sont même lancés dans un projet de travail ensemble, puisque le photographe a réalisé le clip du nouveau single de la chanteuse « Anyone ».

« Bravo pour ma paix, la lumière de ma vie et mon amour. Joyeux anniversaire à la plus douce des âmes », a écrit le photographe lors de la mise en ligne d’une photo avec Chiquis pour son anniversaire, le 26 juin.

De son côté, Méndez, en apprenant la nouvelle romance de Chiquis, n’était pas très heureux. «Eh bien, ce garçon était un ami, celui-là avec qui il marche en ce moment, c’était un ami, c’était un ami. Mais alors rien, regarde, rien ne se passe. Il savait que nous étions ensemble. En fait, sa famille est même allée à mon mariage », a révélé Méndez à propos de la nouvelle relation de Chiquis, lors d’une interview sur l’émission Telemundo Suelta la Sopa.