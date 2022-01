Chiquis dit que Jenni Rivera lui manque et partage une vidéo inédite | .

Après la grande polémique qui a surgi autour de la famille, Chiquis Rivera a décidé de dévoiler une vidéo inédite de sa mère, la célèbre La chanteuse mexicaine Jenni RiveraQui, comme on le sait, a perdu la vie dans un accident d’avion dans lequel son avion s’est écrasé, avouant qu’elle lui manque et qu’en étant à ses côtés il a beaucoup appris en étant son assistant, c’était son endroit préféré.

Il l’a fait par un post dans son Instagram officiel dans lequel il a fini par remercier sa mère de lui avoir appris à travailler, juste après qu’elle eut porté des accusations contre Rosie Rivera, d’avoir dissimulé une situation dans laquelle ils prenaient de l’argent aux entreprises de Jenni, ainsi que la rupture entre Lupillo et ses frères.

Ce sujet n’a cessé de résonner et d’être une tendance dans les réseaux, les mots que Chiquis utilise sont les suivants :

« Je partage avec vous cette vidéo inédite qui décrit depuis combien de temps nous formons et continuerons à être une équipe. Là, j’ai commencé à me former comme la femme que je suis aujourd’hui. Merci maman, de m’avoir appris à travailler, à aller à l’envers et à être productive en tout. Tu étais un professeur coriace, mais je ne changerais rien. Être votre assistant et travailler à vos côtés était mon endroit préféré. Tu me manques ».

Dans le clip, nous pouvons voir comment le célèbre « Diva de la Banda » Elle se préparait, probablement pour l’une de ses présentations, tandis que sa fille Chiquis les aidait de ce dont elle avait besoin, exactement ce qu’elle nous disait.

Dans les commentaires, nous pouvons voir le grand soutien que Chiquis reçoit après cette situation très compliquée, les utilisateurs ressentent de la tristesse avec elle et comprennent la douleur qu’elle doit ressentir, alors ils la lui communiquent.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO INÉDITE DE JENNI



Chiquis a partagé une vidéo inédite de sa mère, Jenni Rivera.

La vidéo a été jouée plus de 400 000 fois en quelques heures seulement, on voit donc bien la grande attention qu’elle suscite, en plus de la polémique qui aide encore plus à jeter le dévolu sur la fille de Jenni.

Il y a quelques mois, il a également envoyé un message à sa mère, juste au moment du 12e anniversaire de sa nièce Jaylah Hope, fille de sa sœur Jacqie, avec un texte dans lequel Chiquis assurait qu’elle n’avait jamais vu sa mère aussi heureuse qu’avec elle. petite nièce.

Pour le moment ça va continuer et les membres de la famille Rivera vont continuer à se battre pour que la situation soit clarifiée, continuez avec nous et découvrez toutes les actualités à ce sujet.