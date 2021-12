Chiquis évoque la déloyauté de sa famille

.

Tout semble indiquer qu’il n’y a aucune possibilité de rapprochement entre les enfants de Jenni Rivera et leur tante Rosie, qui depuis la mort de la chanteuse s’est chargée de gérer l’immense fortune qu’elle a laissée derrière elle. La rupture s’est produite lorsque Johnny, le plus jeune fils de Jenni Rivera, a demandé un rapport à ses oncles Rosie et Juan sur la façon dont l’héritage de sa mère a été administré.

C’est ce qu’a expliqué Chiquis Rivera lors de la diffusion de son podcast Chiquis and Chill il y a quelques mois. « En tant que bénéficiaire, il a le droit de le demander et ma tante Rosie avait l’obligation de nous donner cette information chaque année, mais elle ne l’a jamais fait (…) et quand nous l’avons demandé, un grand émoi a été créé et nous n’avons pas comprendre pourquoi. Je pense que celui qui ne fait rien a peur », a déploré le chanteur.

Jusqu’à présent, sa tante Rosie avait gardé le silence sur le conflit, mais dans une vidéo sur la chaîne YouTube de son frère Juan, elle a montré à quel point elle était affectée par toute la situation. À travers les larmes, elle a raconté une triste situation qu’elle a vécue dans la rue. « J’étais dans un restaurant et j’ai commandé. Une fille a dit à un garçon ‘regarde, elle ressemble à la soeur de Jenni’ (…) Et le garçon, derrière moi, a dit ‘oui, elle ressemble à Rosie, rien de plus que Rosie est une voleuse à l’étalage' », a-t-il décrit.

De plus, il a réfléchi que cette année lui a beaucoup appris. « J’ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas là, que beaucoup de familles ne me suivent plus (…) Je pensais que je n’avais perdu que les enfants de Jenni, je savais que j’avais perdu Lupe et Gustavo il y a quelques années, et vous commencez à penser à qui elle ne croit plus en toi », a-t-elle révélé en pleurant.

Dans la vidéo, vous pouvez voir la mère de Jenni Rivera avec ses enfants Rosie et Juan, envoyant des bénédictions aux 5 enfants de l’artiste. « Bénissez, monsieur, Chiquis, bénissez John, Jacqie, Mickey et Jenicka, nous vous demandons, monsieur, de vous glorifier dans leur vie. »

Bien que Chiquis n’ait pas fait référence à la vidéo, il a clairement indiqué qu’il y avait des personnes dans sa famille qu’il avait retirées de sa vie. « La loyauté est un grand trait à avoir, mais la loyauté TOXIQUE est une toute autre histoire. Sachez faire la différence, même lorsqu’il s’agit de famille », a-t-il écrit dans l’une de ses histoires Instagram.

Comme si cela ne manquait pas, il a clôturé par un autre commentaire adressé au public. » Qu’ils aient l’habitude de dire aux gens : ‘Eh bien, c’est ta maman’, ‘Je suis toujours désolé pour ton papa’, ‘C’est que c’est ton frère’, ‘C’est que c’est ton sang’, TOXIQUE c’est TOXIQUE, non Peu importe que ce soit votre FAMILLE ou non. Vous avez le droit et vous avez le droit de rester à l’écart des personnes qui vous blessent constamment ; a écrit.

