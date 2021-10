Chiquis révèle que lorsqu’elle était enfant, elle a été expulsée de la garderie – PHOTOS | NowMyism.com

Chiquis était une vilaine fille. Au point qu’elle a été expulsée de la garderie. La fille de Jenni Rivera s’est souvenue de son enfance lors d’une interview avec le magazine Billboard. En septembre dernier, l’interprète de « My Problem » évoquait son enfance à Long Beach et Compton. Certaines des choses qu’il partage, c’est que le quartier où il a grandi a toujours écouté beaucoup de rap et de musique de groupe. Cliquez sur les photos pour découvrir chaque moment privilégié de la vie de Chiquis.

Il convient de mentionner que Chiquis a sorti son premier LP, Now, en 2015. Mais elle n’a pas connu le succès jusqu’à ce qu’elle sorte son album, Playlist, en 2020. Ce qui lui a valu son premier Latin Grammy. « J’avais peur parce que nous devions le sortir pendant la pandémie, mais nous avons remporté le Grammy. C’était incroyable, je le regarde toujours et je pense: » Wow, je suis tellement reconnaissant.

