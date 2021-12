Chiquis révèle qu’elle a avorté à 19 ans

.

Depuis qu’elle a créé son propre podcast Chiquis and Chill, la chanteuse Chiquis Rivera a établi une communication très ouverte avec ses milliers de followers, révélant des aspects de sa vie que personne ne connaissait. Dans la dernière émission de l’émission intitulée « Je suis latina et je vais congeler mes ovules », la fille aînée de Jenni Rivera a avoué qu’à 19 ans elle était enceinte.

L’épisode a été suivi par Shahin Ghadir, son médecin spécialiste de la fertilité. « À 19 ans, je suis tombée enceinte. Je n’en ai jamais parlé à personne, j’avais peur, je ne suis pas allé chez le médecin non plus. Je savais que j’étais enceinte, mais je ne savais pas comment le dire à ma mère. Je ne sais pas si c’était à cause du stress, mais j’ai commencé à saigner, apparemment j’avais une fuite (…) Après six mois je suis allé chez le médecin, ils ont fait un examen de contrôle et ils m’ont dit qu’ils devaient m’anesthésier pour nettoyer mon utérus », a-t-il déclaré.

La chanteuse de 36 ans a également révélé qu’il y a deux ans elle souffrait de douleurs terribles qui l’ont obligée à se rendre aux urgences à minuit, et c’est alors qu’un kyste a été découvert sur l’un de ses ovaires. « A cette époque, on m’a également diagnostiqué une endométriose et je pensais que je souffrais de cette maladie à cause de la perte que j’avais subie à 19 ans », a-t-il expliqué.

Concernant les décisions qu’elle prend pour devenir mère, la chanteuse a déclaré qu’elle avait annoncé il y a deux ans qu’elle congelerait ses ovules, mais elle ne l’a pas encore fait.

« Quand j’ai commencé à parler de ce problème, j’ai ressenti la pression des médias, ils ont dit » elle ne peut pas avoir d’enfants, elle est fauchée « . Et maintenant je pense que c’est ma décision, car je n’étais pas prête à avoir des enfants et c’est une façon de relâcher la pression. Je me demandais aussi si en faisant cela je violerais la volonté de Dieu, maintenant je pense que c’est mon corps, ma décision et personne ne peut décider à ma place, et que Dieu est d’accord avec ça », a-t-il expliqué.

Chiquis a déclaré qu’elle regrettait de ne pas avoir congelé ses œufs plus tôt, mais qu’elle était déterminée à le faire. « Mon nombre d’œufs était très faible lorsque j’ai fait le test il y a longtemps. J’ai bien peur que maintenant il soit encore plus bas, et il est fort probable que ce le sera », a-t-il déclaré, après avoir noté qu’il essaiera de tomber enceinte naturellement avec son partenaire actuel, Emilio Sánchez, mais congelera ses ovules pour avoir un plan B.

Mère porteuse?

Lors de la diffusion de l’émission, la chanteuse a avoué qu’une autre raison pour laquelle elle a décidé de congeler ses ovules est d’avoir plus de possibilités en cas de devoir recourir à une mère porteuse, ou si à l’avenir son frère Johnny souhaite avoir des enfants avec son partenaire et a besoin de leurs œufs.

« Je sais que ça parait étrange, mais je suis sa sœur (…) c’est bien d’avoir un plan B (…) je ne veux pas le regretter plus tard de ne pas l’avoir fait (…) mon le docteur me dit que je devrais congeler mes ovules bientôt », a-t-il déclaré.

