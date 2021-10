Chiquis Rivera a chanté pour un méchant

.

La chanteuse et animatrice de télévision aux multiples facettes Chiquis Rivera a avoué qu’elle préférait chanter pour briser le cœur et a déclaré que si elle devait dédier une chanson à un méchant, ce serait la chanson qu’elle vient de sortir, « My Problem ».

L’artiste a ébloui lors de sa participation au défilé Nuestra Belleza Latina, vêtue d’une combinaison moulante dorée avec des détails argentés, qui mettaient en valeur ses courbes. A l’occasion, il a chanté son nouveau single Mi Problema.

Dans l’espace télévisuel, les Chiquis ont participé de façon très animée à la section The Play List, avec Gabriel Coronel. Dans la dynamique, le chef d’orchestre lui a demandé quelle chanson de sa création il recommandait d’écouter dans certaines situations.

Quelle chanson dois-je écouter pour nettoyer la maison ? « Complètement », a déclaré le chanteur. Ensuite, Gabriel Coronel lui a demandé lequel serait celui à dédier à un mauvais homme, auquel Chiquis a déclaré qu’il en avait beaucoup, puis a expliqué que le plus approprié serait « Mon problème ».

« J’aime chanter sur le chagrin. Je n’aime pas beaucoup chanter l’amour, mais une nouvelle chanson d’amour arrive », a-t-il déclaré.

L’artiste est très dévoué à travailler avec divers projets en cours. Jeudi dernier, il a lancé son nouveau programme télévisé Lo Mejor de Ti avec Chiquis Rivera, qui sera diffusé tous les jeudis sur NBC Universo à 21h00 et 20h00 central.

« Il s’agit de transformer en partant du cœur vers l’extérieur. Avec tout ce que j’ai eu à vivre dans ma vie, j’ai également suivi des séances de thérapie et j’ai un canapé de vie, mais le changement doit commencer dans le cœur et l’esprit, et laisser le passé derrière. Beaucoup de gens doivent penser « elle est à la télévision, c’est une chanteuse et elle n’a pas de jours tristes », et ce n’est pas comme ça, j’ai vécu beaucoup de choses. Je pensais qu’il m’aimait et qu’il m’aimait, mais je ne l’ai vraiment pas bien appris jusqu’à il y a 2 ans et il y a des jours qui sont difficiles. L’amour-propre est très important », a-t-il déclaré dans une interview à Telemundo.

Juste avant la première de son émission, l’artiste a fait un live sur Instagram pour interagir avec ses followers pendant qu’ils se maquillent. « Je suis sans extensions dans mes cheveux et avec un look très naturel », a-t-il déclaré en se montrant en pleine séance de coiffure et de maquillage.

Dans des déclarations récentes pour promouvoir sa nouvelle émission télévisée, la fille aînée de Jenni Rivera a avoué qu’elle était devenue la mère de ses frères à l’âge de 10 ans, car sa mère devait beaucoup travailler. « Je sentais que je devais vivre ma vie pour mes frères », a-t-il déclaré.