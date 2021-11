Chiquis Rivera a surpris son petit ami sur l’application de rencontres.

.

Depuis que Chiquis Rivera a décidé de se donner une nouvelle chance en amour et de se lancer dans une romance passionnée avec le photographe Emilio Sánchez, 29 ans, on la voit heureuse et resplendissante. Cependant, tout n’a pas été rose dans leur nouvelle relation.

Lors de la diffusion du deuxième chapitre de son podcast Chiquis and Chill, intitulé « Je ne suis plus célibataire », la chanteuse de 36 ans a avoué que lorsqu’elle sortait avec Sánchez depuis un mois, une amie a découvert que le photographe était sur une application de rencontre.

« J’ai immédiatement demandé à Emilio s’il était vrai qu’il avait un profil sur cette application de rencontres et il a dit oui », a déclaré la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera. Selon Chiquis, le photographe a expliqué qu’il ne considérait pas que cette application était nécessairement destinée à des rencontres amoureuses, cependant, le fait lui a donné le tour dont Chiquis avait besoin pour clarifier les termes de leur relation.

« Je lui ai demandé si nous sortions vraiment en exclusivité, et il a dit oui », a ajouté l’artiste, qui avant de commencer une relation avec Sánchez avait envisagé de chercher un partenaire dans la même application.

«En mars de cette année, je suis arrivée déterminée à me donner une nouvelle chance en amour, après avoir passé des vacances de guérison à Tulum, au Mexique. Et j’ai appris d’une application payante que plusieurs personnes que je connaissais avaient donné de très bons résultats, même une amie a rencontré son mari dans cette application, mais je n’ai pas pu télécharger mon profil, car ce même jour j’ai rencontré à nouveau Emilio lors d’une fête d’anniversaire et ça tout a commencé », a-t-il révélé.

Une renaissance

Après sa rupture avec le chanteur Lorenzo Méndez, avec qui il a eu une relation de quatre ans et demi, et dont il n’a pas encore pu divorcer, Chiquis a avoué avoir vécu des moments de grande tristesse. Mais cela n’empêchait pas, après avoir vécu son deuil, d’essayer de rencontrer un nouvel amour.

« Au cours de mes mois de célibataire, j’ai reçu de nombreuses invitations à sortir d’hommes et de femmes, également d’un rappeur. Ils m’ont envoyé des messages disant qu’ils aimeraient me rencontrer, qu’ils me trouvaient sexy, mais j’ai peur de sortir avec moi et je n’ai jamais accepté. Même depuis Snapchat, ils m’ont envoyé des photos de parties intimes », a-t-il déclaré, après avoir déclaré que maintenant qu’il est en couple, ses followers ont été très respectueux.

Enfin, l’artiste a révélé qu’elle était absolument satisfaite de Sánchez. « J’aime Emilio et je veux le dire au monde. C’est lui », a-t-il conclu.

