Chiquis Rivera a vendu sa maison à Los Angeles et déménagera à Miami

Lors de sa participation au podcast de son grand ami, le styliste Jomaru Goyso appelé « Sin Rodeos », Chiquis Rivera a confirmé qu’il avait vendu sa maison à Los Angeles et qu’il ira vivre à Miami. La fille de Jenni Rivera a précisé qu’elle n’avait pas encore déménagé, mais qu’elle le ferait bientôt.

La chanteuse a vécu quatre ans chez elle à Los Angeles et a mis en ligne plusieurs fois des vidéos montrant l’intérieur de la maison. Il a même fait une visite détaillée de son immense dressing.

Après avoir été interrogée sur ce qu’elle va retirer de la maison qu’elle va bientôt quitter, la chanteuse et animatrice de télévision a souligné qu’elle souhaitait un nouveau départ. «Je ne veux rien emporter de la maison, juste mes vêtements, et je laisserai tous les souvenirs et les fêtes que j’y ai eues, et tout ce qui est mauvais aussi. Je sais qu’il est temps pour ce changement et je sais que cela me propulsera au prochain niveau de ma vie », a-t-il déclaré.

Tout indique que la fille de Jenni Rivera a déjà pris la décision de vivre à Miami. « J’aime Miami. Avant, je n’aimais pas trop ça, je n’aime pas trop la chaleur, mais je me sens très sexy dans cette ville. Je pense que je vais commencer par un appartement ici », a-t-elle révélé après avoir expliqué qu’elle aimait Los Angeles, en Californie, mais la ville l’a vendue.

« Los Angeles est une ville un peu superficielle et l’importance de vivre dans l’instant est un peu oubliée, même ainsi, j’aime Los Angeles, mais j’ai l’impression que j’ai besoin de me secouer », a-t-il déclaré à propos du changement que cela apportera.

Après avoir été interrogée sur la plus grande leçon qu’elle a apprise ces derniers temps, l’artiste a déclaré qu’elle devait arrêter de vouloir tout contrôler. « Il faut laisser faire les choses. Avant, j’ai toujours voulu protéger, prendre soin, être un contrôle, et j’ai appris qu’il fallait vivre et laisser vivre », a-t-elle expliqué après avoir souligné que l’un des aspects qui lui a coûté le plus à s’améliorer est d’arrêter de l’être. consciente de ses frères et sœurs.

« Depuis la mort de ma mère, j’ai assumé le rôle de matriarche. Jusqu’à aujourd’hui, je m’inquiète pour eux. Mon canapé de vie me dit que je devrais couper le fil, mais je ne pense pas pouvoir le faire, j’essaie », a-t-il déclaré.

Dans les récentes déclarations de Chiquis sur son Instagram, à l’occasion de l’annonce de son nouveau livre Invincible, l’artiste a souligné que malgré tout ce qui s’est passé dans sa vie, elle ne s’est jamais victimisée. « Je suis venu dans ce monde pour prospérer, pas pour être victime de ce que j’ai vécu. Je n’aime pas perdre : si je ne gagne pas, j’apprends… et c’est ce qui me rend INVINCIBLE. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi ! », a-t-il souligné.