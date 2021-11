Chiquis Rivera avoue qu’elle est très reconnaissante envers son ex Lorenzo Méndez

. Chiquis Rivera aux Premios de la Radio, tenue à Mexico.

Il y a plus d’un an, la chanteuse Chiquis Rivera et son mari, Lorenzo Méndez ont décidé de mettre fin à leur union. Depuis leur rupture, tous deux sont impliqués dans des polémiques, d’une part, des proches de l’artiste ont révélé que Méndez l’avait battue, ce qu’il a catégoriquement démenti. Alors que Chiquis a indiqué qu’il n’a pas encore pu finaliser son divorce car Méndez n’a pas voulu signer.

Malgré cela, Chiquis a récemment révélé qu’elle se sentait très reconnaissante envers Méndez. « J’ai beaucoup appris sur moi-même dans cette relation, j’ai appris ce que je ne veux pas chez une personne, ce que je veux, ce que je veux faire différemment. C’était très douloureux, mais je pense que la douleur vous aide à grandir, vous apprenez, vous grandissez. Maintenant, je suis reconnaissante pour ce couple et pour les leçons que j’ai apprises », a-t-elle expliqué dans son podcast Chiquis and Chill récemment publié.

Le couple était ensemble depuis quatre ans et demi, et ils étaient mariés depuis près d’un an. Leur date de mariage était le 29 juin 2019. En septembre 2020, ils se sont officiellement séparés.

« Le cœur lourd, il les a informés que Lorenzo et moi avons décidé de nous séparer. C’était une décision mutuelle et difficile, mais nécessaire (…) Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien et de l’amour qu’ils nous ont apportés, mais je demande la confidentialité en ce moment », avait publié Chiquis à l’époque.

Pourquoi avez-vous rompu ?

Bien qu’aucun d’entre eux n’ait approfondi la raison de son échec. S’adressant à l’émission Ventaneando publiée par Millenio, l’artiste de 36 ans a déclaré: « Peut-être que mon erreur a été de vouloir prendre soin de lui, de faire en sorte qu’il n’ait pas d’ennuis ou de prendre soin de notre relation, notre mariage et peut-être d’autres. Je l’ai soutenu, je continue de le soutenir, je veux qu’il aille bien, que les gens le soutiennent. Si cela se produit en ce moment, c’est parce que Dieu l’avait dans mes plans et je dois apprendre ma leçon de vie et passer à autre chose », a-t-il assuré.

Chiquis a révélé qu’après leur séparation, elle avait passé des mois de grande tristesse. «Je ne voulais pas me séparer, mais j’ai réalisé que c’était pour le mieux. J’étais très triste et déprimée et je ne me sentais pas en mesure de commencer une autre relation amoureuse. Jusqu’à ce que je décide de faire un voyage à Tulum, au Mexique. Là j’ai médité, j’étais dans la mer et j’ai l’impression de renaître et je suis revenue prête à me donner une autre chance en amour », a-t-elle révélé dans son podcast.

C’est ainsi que, peu de temps après, il a rencontré à nouveau le photographe Emilio Sánchez et ils ont commencé une romance passionnée. « J’aime Emilio, c’est lui », a-t-elle déclaré après avoir révélé qu’elle avait pensé à se marier et à avoir des enfants avec lui.

