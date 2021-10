Chiquis Rivera avoue une addiction

. Chiquis Rivera mène une carrière musicale couronnée de succès.

Chiquis Rivera a commenté à plusieurs reprises qu’il avait hérité de certaines qualités de sa mère, la regrettée chanteuse Jenni Rivera. L’artiste de 36 ans a reconnu qu’être une battante et ne jamais se victimiser malgré tout le mal qui s’est passé dans sa vie, sont des qualités qu’elle a apprises de sa célèbre mère.

Il a également avoué qu’à ce jour, il souffre d’une dépendance dont, incroyablement, sa mère a également souffert: la dépendance au travail.

« Je suis un bourreau de travail, tout comme ma mère. Elle ne savait pas se reposer et je suis pareil », a-t-il avoué lors de sa participation au podcast Sin Rodeos du styliste et égérie de Telemundo, Jomari Goyso.

L’artiste a montré que son addiction au travail lui a apporté de grandes réalisations, et ces dernières années ont été riches en projets réussis.

D’une part, il a remporté l’année dernière son premier Latin Grammy dans la catégorie Meilleur album de musique de groupe, grâce à son album Playlist. Cette année, elle a fait ses débuts en tant qu’artiste et productrice exécutive de son émission télévisée « Lo Mejor de Ti con Chiquis », qui est diffusée tous les jeudis sur le réseau NBC Universo, et comme si cela ne suffisait pas, elle a son troisième livre « Unstoppable » prêt qui commencera à commercialiser en février, et a déjà sorti deux singles de son nouvel album : « Mi problema » et « Anyone ».

L’artiste et femme d’affaires aux multiples facettes a révélé qu’elle est très occupée, et ce serait l’une des raisons pour lesquelles elle aurait peur d’avoir un bébé à ce stade de sa vie.

« J’ai peur d’avoir un bébé, parce que j’aime tellement ce que je fais, ma carrière… Je vis enfin ma vie et j’ai peur d’avoir un bébé et que tout s’arrête (…) Je sais que je vais faire une très bonne mère. J’y ai pensé plusieurs fois, je vois beaucoup de femmes (artistes) qui se produisent avec leur ventre, et je me dis ‘peut-être que je peux le faire’, mais je ne sais pas », a-t-il souligné sur le podcast Jomari Goyso, après confirmant qu’il est toujours en couple (avec le photographe Emilio Sánchez).

Si de ser madre se trata, Chiquis ya tiene los conocimientos necesarios, ya que en declaraciones que realizó durante el primer capítulo de su programa “Lo Mejor de Ti con Chiquis”, la artista reveló que ella se convirtió en madre de sus hermanos cuando tenía 10 ans. En effet, sa mère avait beaucoup de travail et elle a délégué une partie de la garde de ses 4 jeunes frères et sœurs Jacqueline, Michael, Jenicka et Juan Ángel.

« J’ai dû devenir mère de mes frères à l’âge de 10 ans. J’ai senti que je devais vivre ma vie pour mes frères », a-t-il avoué.